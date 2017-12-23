Граница на "биозамке" и непростые переговоры Джонсона с Лавровым: главные цитаты недели

ТОП-темами недели стали грядущий биометрический контроль на границе, задержание "шпиона" в Кабмине и недавний выход России из СЦКК

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука назвал одну из возможных причин выхода России из Совместного центра координации и контроля по прекращению огня на Донбассе (СЦКК), секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов рассказал о том, как россияне будут проходить биометрический контроль на украинской границе, а отставной капитан ВМС США объяснил, как правильно ударить по России, чтобы та не заняла страны Балтики. Главные цитаты уходящей недели – в дайджесте "Сегодня".

Почему Россия вышла из СЦКК

Одной из причин выхода России из СЦКК может быть недовольство российской стороны отношением Украины к российским офицерам, сообщил Тука.

"Был отмечен случай – я не знаю, насколько это правда, я цитирую тот документ – что во время пребывания на территории Украины один из военнослужащих Украины без знаков распознавания проявил неуважение к русскому генералу. Фамилии сейчас не помню. Оно в тексте указано. Не отдал ему честь. На замечание высказывался грубо. И, проходя мимо этого генерала, толкнул его плечом. И это вызвало у российской стороны волну возмущения. И именно это сейчас фактически является исключительно поводом для того, чтобы убрать своих офицеров из этого общего центра", – рассказал Тука.

Как сообщалось, спикер МИД РФ Мария Захарова назвала причину, почему РФ отказалась от продолжения совместной работы в СЦКК. По ее словам, российская сторона считает неприемлемой перспективу прохождения российскими офицерами биометрического контроля на украино-российской границе, который заработает для россиян с января.

Шутка Турчинова о "пальцах в пакетах"

Биометрический контроль по новой системе при пересечении госграницы Украины будут проходить все без исключения граждане России, заявил Турчинов. При этом секретарь СНБО пошутил о ситуации, когда сканер отпечатков пальцев не будет работать на пункте контроля.

"Никаких исключений для российских граждан не будет. Это принципиально... Когда сканер вдруг не будет работать – тогда палец в целлофановый кулечек и туда, где он хорошо работает. Это шутка", – сказал Турчинов.

Напомним, секретарь СНБО на совместном брифинге с главой МВД Арсеном Аваковым рассказал о процедуре биометрического контроля на украинской границе с 1 января 2018 года.

"Шпион" Ежов может оказаться не единственным

Экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж считает, что глобального ущерба от деятельности агента российских спецслужб Станислава Ежова, который работал в Кабмине и был выявлен и задержан СБУ, не будет – прежде всего потому, что Ежов не был допущен к "глубоким" секретам.

"Все лица, которые находятся в администрации президента, премьер-министра и Верховной Раде, особенно в аппаратах, – они должны пройти глубокую проверку... И вторая составляющая: все данные, которые идут там за рубеж, они должны выявляться радиоразведкой или агентурно", – отметил Маломуж.

Маломуж также подчеркнул, что Ежов мог только передавать информацию о текущей ситуации в Кабмине – так как существует специальный режимный отдел, который четко ограничивает доступ лиц, которые имеют допуск к секретной информации.

В США рассказали, как правильно нанести удар по России

Президент России Владимир Путин играет с НАТО в так называемые военные шахматы, расставляя свои силы на западных границах РФ, и следующим шагом Путина будет захват стран Балтии и Польши. Вторжение России – всего лишь вопрос времени, и тогда США будут вынуждены экстренно перебрасывать силы через Польшу, чтобы Альянс не проиграл – а такой ситуации ни в коем случае нельзя допустить, отметил отставной капитан ВМС США Джерри Хендрикс.

"Если НАТО и Соединенные Штаты собираются успешно отразить российское вторжение, они должны разработать план, чтобы лопнуть этот ограничивающий передвижение пузырь, сосредоточенный в Калининграде", – убежден отставной капитан.

Как сообщалось, после учений "Запад-2017" Кремль не вывел войска из Беларуси. По мнению эксперта, российские войска на белорусской земле – "это продолжение угрожающих действий".

Джонсон и Лавров: обмен "выпадами" из-за Крыма

Британия продолжает настаивать на незаконности аннексии Крыма и призывает решить этот вопрос, а вот в России уверены, что все было "законно" благодаря "псевдореферендуму" – главы МИД Великобритании и России, Борис Джонсон и Сергей Лавров, провели непростые переговоры в Москве, не обойдя вниманием и "украинский вопрос".

"Политика правительства (Великобритании – Ред.) неизменна. Мы считаем, что имело место нарушение суверенитета Украины – впервые с 1945 года. Мы надеемся, что может быть найдено решение этой проблемы", – заявил Борис Джонсон.

При этом Джонсон пошутил над Лавровым во время визита в Москву, не последовав совету британских парламентариев не брать с собой мобильный телефон в ходе поездки в Россию.