Громкий скандал вокруг Савченко и важные решения Порошенко по Донбассу: главные новости недели
Нешуточные страсти разгораются вокруг российских выборов в Крыму, а в Украине россиянам запретили голосовать
Отчетная неделя стала очень напряженной не только на Западе, где разгорелся российско-британский скандал, жарко было и в Украине. Чего только стоит скандал вокруг народного депутата Надежды Савченко и ее оружием в Раде и намерением ее взорвать, как говорил генпрокурор, а также страсти по российским выборам в оккупированном Крыму.
Визит Могерини в Украину
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и вопросам политики безопасности – вице-президент Европейской комиссии Федерика Могерини в начале недели провела встречи с высшим руководством Украины в Киеве – с президентом и премьером. Среди прочего она заявила, что ЕС не признает российские выборы в Крыму. В том числе она заверила, что Европа и дальше будет придерживаться политики непризнания аннексии полуострова Россией.
Представитель Евросоюза объяснила, как санкции против РФ помогут закончить войну на Донбассе. Могерини указала на четкую ответственность России за ситуацию на востоке Украины и напомнила, что урегулирование ситуации в Украине является абсолютным приоритетом для ЕС и указала на непоколебимую поддержку Евросоюзом Украины.
Кроме того, Могерини рассказала, насколько ЕС "устал" от Украины. По ее словам, Евросоюз заинтересован в поддержке реформ в Украине, и это показывают в том числе недавние решения ЕС.
Визит президента Австрии в Украину
В Украину на пару дней наведался президент Австрии Александер ван дер Беллен по приглашению украинского лидера Петра Порошенко, который в свою очередь в начале февраля посетил Вену. Это стало продолжением диалога, начатого еще в Австрии. Так, австрийский лидер озвучил позицию по миротворцам на Донбассе. По словам Порошенко, ван дер Беллен заверил, что Вена поддерживает инициативу Киева по Донбассу.
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Кроме того, ван дер Беллен рассказал, что думает о российских выборах в Крыму. Он объяснил, что Россия не имеет права проводить выборы на украинской земле и считает их неправомочными, призвав международное сообщество отреагировать на их проведение.
Скандал вокруг Савченко
В четверг генеральный прокурор Юрий Луценко выступил в Верховной Раде с жестким заявлением в адрес нардепа Надежды Савченко, которую обвинил в попытке организации теракта прямо в зале парламента. По его словам, она планировала использовать тяжелое вооружение – гранаты, миномет – и после этого добить нардепов из автомата.
Немногим позже Рада приняла важное решение по Савченко – народные депутаты исключили ее из состава Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны. В пояснительной записке напоминают, что Савченко владеет государственной тайной, но при этом встречается с главарями боевиков на Донбассе.
В тот же день произошел еще один скандальный инцидент – Савченко вывели из Рады, так как она якобы представляла угрозу для парламента. Как говорили в самом парламенте, нардеп принесла с собой на работу оружие и гранаты. Позже Сама Савченко подтвердила, что пришла на заседание в пистолетом, а вот на вопросы журналистов о гранатах – увильнула.
Российские выборы в Крыму
По российским выборам в Крыму в последние дни все стало понятно – Украина и Запад не признают их проведение и результаты. Однако Министр внутренних дел Арсен Аваков немного удивил официальным заявлением его ведомства о недопуске россиян к голосованию на территории Украины. На днях Москва потребовала обеспечить беспрепятственный доступ своих соотечественников на участки, но Киев принял другое решение.
На такое решение МВД в МИД РФ разразились истерикой. В официальном заявлении российского внешнеполитического ведомства говорится, что РФ рассчитывает на оценку ОБСЕ и ООН из-за недопуска россиян на избирательные участки 18 марта. Москва говорит, что решение украинской власти является "беспрецедентным" и "не вызывает ничего, кроме возмущения".
А тем временем Евросоюз сделал заявление по Крыму и обратился к России. Европа осуждает действия российской оккупационной власти на полуострове и не будет признавать незаконные выборы на полуострове и продолжит политику непризнания аннексии Крыма.
В свою очередь в США также озвучили четкую позицию по выборам в Крыму. Соединенные Штаты решительно осуждают усилия России по принуждению украинских граждан в Крыму к голосованию на этих незаконных выборах и не признают их результаты.
Порошенко закончил АТО
Президент Украины в конце рабочей недели побывал на Донбассе в прифронтовых поселках Катериновке и Золотом. Там он встретился с бойцами и сделал несколько важных заявлений. В первую очередь отметим, что Порошенко закончил АТО, вместо которой теперь на Донбассе будет идти операция Объединенных сил.
К слову, глава государства также назначил командующего Штаба объединенных сил. Теперь руководить военными и другими в случае необходимости структурами будет генерал-лейтенанта Сергея Наева.
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