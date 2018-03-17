Громкий скандал вокруг Савченко и важные решения Порошенко по Донбассу: главные новости недели

Отчетная неделя стала очень напряженной не только на Западе, где разгорелся российско-британский скандал, жарко было и в Украине. Чего только стоит скандал вокруг народного депутата Надежды Савченко и ее оружием в Раде и намерением ее взорвать, как говорил генпрокурор, а также страсти по российским выборам в оккупированном Крыму.

Визит Могерини в Украину

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и вопросам политики безопасности – вице-президент Европейской комиссии Федерика Могерини в начале недели провела встречи с высшим руководством Украины в Киеве – с президентом и премьером. Среди прочего она заявила, что ЕС не признает российские выборы в Крыму. В том числе она заверила, что Европа и дальше будет придерживаться политики непризнания аннексии полуострова Россией.

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Представитель Евросоюза объяснила, как санкции против РФ помогут закончить войну на Донбассе. Могерини указала на четкую ответственность России за ситуацию на востоке Украины и напомнила, что урегулирование ситуации в Украине является абсолютным приоритетом для ЕС и указала на непоколебимую поддержку Евросоюзом Украины.

Кроме того, Могерини рассказала, насколько ЕС "устал" от Украины. По ее словам, Евросоюз заинтересован в поддержке реформ в Украине, и это показывают в том числе недавние решения ЕС.

Визит президента Австрии в Украину

В Украину на пару дней наведался президент Австрии Александер ван дер Беллен по приглашению украинского лидера Петра Порошенко, который в свою очередь в начале февраля посетил Вену. Это стало продолжением диалога, начатого еще в Австрии. Так, австрийский лидер озвучил позицию по миротворцам на Донбассе. По словам Порошенко, ван дер Беллен заверил, что Вена поддерживает инициативу Киева по Донбассу.

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Кроме того, ван дер Беллен рассказал, что думает о российских выборах в Крыму. Он объяснил, что Россия не имеет права проводить выборы на украинской земле и считает их неправомочными, призвав международное сообщество отреагировать на их проведение.

Скандал вокруг Савченко

В четверг генеральный прокурор Юрий Луценко выступил в Верховной Раде с жестким заявлением в адрес нардепа Надежды Савченко, которую обвинил в попытке организации теракта прямо в зале парламента. По его словам, она планировала использовать тяжелое вооружение – гранаты, миномет – и после этого добить нардепов из автомата.

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Немногим позже Рада приняла важное решение по Савченко – народные депутаты исключили ее из состава Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны. В пояснительной записке напоминают, что Савченко владеет государственной тайной, но при этом встречается с главарями боевиков на Донбассе.

В тот же день произошел еще один скандальный инцидент – Савченко вывели из Рады, так как она якобы представляла угрозу для парламента. Как говорили в самом парламенте, нардеп принесла с собой на работу оружие и гранаты. Позже Сама Савченко подтвердила, что пришла на заседание в пистолетом, а вот на вопросы журналистов о гранатах – увильнула.

Российские выборы в Крыму

По российским выборам в Крыму в последние дни все стало понятно – Украина и Запад не признают их проведение и результаты. Однако Министр внутренних дел Арсен Аваков немного удивил официальным заявлением его ведомства о недопуске россиян к голосованию на территории Украины. На днях Москва потребовала обеспечить беспрепятственный доступ своих соотечественников на участки, но Киев принял другое решение.

На такое решение МВД в МИД РФ разразились истерикой. В официальном заявлении российского внешнеполитического ведомства говорится, что РФ рассчитывает на оценку ОБСЕ и ООН из-за недопуска россиян на избирательные участки 18 марта. Москва говорит, что решение украинской власти является "беспрецедентным" и "не вызывает ничего, кроме возмущения".

А тем временем Евросоюз сделал заявление по Крыму и обратился к России. Европа осуждает действия российской оккупационной власти на полуострове и не будет признавать незаконные выборы на полуострове и продолжит политику непризнания аннексии Крыма.

В свою очередь в США также озвучили четкую позицию по выборам в Крыму. Соединенные Штаты решительно осуждают усилия России по принуждению украинских граждан в Крыму к голосованию на этих незаконных выборах и не признают их результаты.

Порошенко закончил АТО

Президент Украины в конце рабочей недели побывал на Донбассе в прифронтовых поселках Катериновке и Золотом. Там он встретился с бойцами и сделал несколько важных заявлений. В первую очередь отметим, что Порошенко закончил АТО, вместо которой теперь на Донбассе будет идти операция Объединенных сил.

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К слову, глава государства также назначил командующего Штаба объединенных сил. Теперь руководить военными и другими в случае необходимости структурами будет генерал-лейтенанта Сергея Наева.