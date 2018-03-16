Визит Порошенко на Донбасс: появились неожиданные подробности и фото

Бирюков рассказал, что охранники президента на передовой волнуются меньше

Во время рабочей поездки президента Украины Петра Порошенко на Донбасс военных из передовых подразделений не заставляли разряжать оружие, а сотрудники охраны главы государства говорят, что нервничают во время таких поездок значительно меньше, чем в других ситуациях.

Об этом в своем Facebook рассказал внештатный советник президента, известный волонтер Юрий Бирюков.

"Типичные будни опорника в 800 метрах от сепаров: военные, пару волонтеров и Верховный", – подписал он фотографию с Порошенко, идущим к бойцам с автоматами.

Стоит добавить, что в комментариях пользователи интересовались, вынуждали ли бойцов, идя на встречу с президентом, убирать патроны из автоматных магазинов, на что один из участников встречи, волонтер Роман Доник, напомнил, что менее чем за километр от места съемки – позиции боевиков.

Также комментатор отметил, что "не завидует" сотрудникам Государственной службы охраны, а в ответ Бирюков заверил его, что телохранители президента на передовой нервничают значительно меньше.

Другое сообщение Бирюкова было посвящено визиту Порошенко в прифронтовые села Катериновку и Золотое, где глава государства встретился с местными жителями.

В комментариях к этому фото Бирюков признался, что после организации и проведения этой поездки ему "очень спать хочется".

Напомним, в ходе своей поездки на Донбасс Порошенко заявил об окончании АТО.

Также президент Украины объявил о назначении командующим Объединенными силами на Донбассе генерал-лейтенанта Наева.