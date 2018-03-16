Визит Порошенко на Донбасс: появились неожиданные подробности и фото

Сегодня, 19:09

Бирюков рассказал, что охранники президента на передовой волнуются меньше

Фото: Facebook Юрия Бирюкова
Фото: Facebook Юрия Бирюкова

Во время рабочей поездки президента Украины Петра Порошенко на Донбасс военных из передовых подразделений не заставляли разряжать оружие, а сотрудники охраны главы государства говорят, что нервничают во время таких поездок значительно меньше, чем в других ситуациях.

Об этом в своем Facebook рассказал внештатный советник президента, известный волонтер Юрий Бирюков.

"Типичные будни опорника в 800 метрах от сепаров: военные, пару волонтеров и Верховный", – подписал он фотографию с Порошенко, идущим к бойцам с автоматами.

Стоит добавить, что в комментариях пользователи интересовались, вынуждали ли бойцов, идя на встречу с президентом, убирать патроны из автоматных магазинов, на что один из участников встречи, волонтер Роман Доник, напомнил, что менее чем за километр от места съемки – позиции боевиков.

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Также комментатор отметил, что "не завидует" сотрудникам Государственной службы охраны, а в ответ Бирюков заверил его, что телохранители президента на передовой  нервничают значительно меньше.

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Другое сообщение Бирюкова было посвящено визиту Порошенко в прифронтовые села Катериновку и Золотое, где глава государства встретился с местными жителями.

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В комментариях к этому фото Бирюков признался, что после организации и проведения этой поездки ему "очень спать хочется".

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Напомним, в ходе своей поездки на Донбасс Порошенко заявил об окончании АТО.

Также президент Украины объявил о назначении командующим Объединенными силами на Донбассе генерал-лейтенанта Наева.
Донбасс, Порошенко, Бирюков

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Источник:

"Сегодня"

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