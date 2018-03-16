Визит Порошенко на Донбасс: появились неожиданные подробности и фото
Бирюков рассказал, что охранники президента на передовой волнуются меньше
Во время рабочей поездки президента Украины Петра Порошенко на Донбасс военных из передовых подразделений не заставляли разряжать оружие, а сотрудники охраны главы государства говорят, что нервничают во время таких поездок значительно меньше, чем в других ситуациях.
Об этом в своем Facebook рассказал внештатный советник президента, известный волонтер Юрий Бирюков.
"Типичные будни опорника в 800 метрах от сепаров: военные, пару волонтеров и Верховный", – подписал он фотографию с Порошенко, идущим к бойцам с автоматами.
Стоит добавить, что в комментариях пользователи интересовались, вынуждали ли бойцов, идя на встречу с президентом, убирать патроны из автоматных магазинов, на что один из участников встречи, волонтер Роман Доник, напомнил, что менее чем за километр от места съемки – позиции боевиков.
Также комментатор отметил, что "не завидует" сотрудникам Государственной службы охраны, а в ответ Бирюков заверил его, что телохранители президента на передовой нервничают значительно меньше.
Другое сообщение Бирюкова было посвящено визиту Порошенко в прифронтовые села Катериновку и Золотое, где глава государства встретился с местными жителями.
В комментариях к этому фото Бирюков признался, что после организации и проведения этой поездки ему "очень спать хочется".
Напомним, в ходе своей поездки на Донбасс Порошенко заявил об окончании АТО.
Также президент Украины объявил о назначении командующим Объединенными силами на Донбассе генерал-лейтенанта Наева.
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