Изменения в Конституцию и послание Порошенко: как прошел насыщенный день Рады

Народные депутаты передали в Конституционный суд законопроекты по изменениям основного закона и обновили состав ЦИК

Четверг, 20 сентября, стал насыщенным днем для украинских парламентариев: народные депутаты рассмотрели вопросы различных изменений в Конституцию, в том числе о снятии с себя депутатской неприкосновеннсти, обновили состав Центризбиркома и заслушали президента Украины Петра Порошенко. Ключевые события сессионного дня Верховной Рады – в дайджесте "Сегодня".

Ежегодное послание Порошенко

Рабочий день в сессионном зале начался для нардепов с послания президента. Порошенко указал на последние достижения Украины – ускоряющийся рост экономики, набирающую силу украинской армии и позитивные сдвиги в процессе предоставления автокефалии Православной церкви в Украине.

"Армия, язык и вера – это не лозунг. Это – формула современной украинской идентичности. Армия защищает нашу землю. Язык защищает наше сердце. Церковь защищает нашу душу", – отметил Порошенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Планы Путина провалились: главные заявления Порошенко в послании к Раде

Также глава государства призвал не разрушать страну популизмом, а трезво оценивать беспрецедентную сложность вызовов и угроз, стоящих перед Украиной – "ведь большинство из них не имеют простых решений".

"Дым войны еще не рассеялся над этой частью Европы. Но через него уже четко видно – Украина может стать и станет новой историей успеха, новым пространством европейского роста", – убежден Порошенко.

Изменения в Конституцию: курс на НАТО и ЕС

После выступления Порошенко Верховная Рада поддержала президентский законопроект о внесении изменении в Конституцию по европейским и евроатлантическим стремлениям Украины в Европейский Союз и НАТО.

"Сейчас мы на этапе рассмотрения вопроса о включении в повестку и направления в Конституционный суд. ... Комитет считает, что целесообразно направить законопроект № 9037 в КС для получения вывода и одновременно внести документ в повестку 9-й сессии ВР. … Принятие этого документа не требует проведения референдума", – сказал глава комитета по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич.

Народные депутаты 321 голосом согласились отправить документ в Конституционный суд для получения заключения на внесение изменений в Конституцию.

Отметим, согласно процедуре, КСУ должен дать свое заключение по законопроекту и вернуть его в парламент. Окончательное голосование по законопроекту будет проходить уже на следующей сессии Верховной Рады (весна-лето 2019-го). Депутатам для этого нужно будет конституционное количество голосов – не менее 300.

Кроме того, если депутаты поддержат законопроект, то из Конституции будет выброшена норма, разрешающая базирование Черноморского флота РФ в Крыму. Будет запрещена аренда украинских военных баз иностранными войсками.

Изменения в Конституцию: фермерский вопрос

Верховная Рада поддержала включение в повестку дня сессии и направление в Конституционный суд законопроекта, которым предлагается закрепить в Основном законе фермерское хозяйство в качестве основы аграрного устройства Украины.

За соответствующее решение по проекту закона № 6236 "О внесении изменений в статью 41 Конституции Украины относительно реализации прав украинских граждан на землю, сохранения собственности на сельскохозяйственные земли в руках граждан Украины и устойчивого развития села на основе фермерских хозяйств" проголосовали 267 нардепов.

Законопроект предлагает дополнить статью 41 Конституции Украины новой частью следующего содержания: "Основой аграрного строя Украины является фермерское хозяйство.".

Теперь законопроект будет рассмотрен Конституционным судом, поскольку предполагает внесение изменений в Основной закон. Если КС найдет документ непротиворечащим Конституции, проект закона вернятся в Раду – для голосования уже по сути.

Отмена неприкосновенности нардепов все ближе

Верховная Рада 20 сентября за основу и в целом поддержала президентский законопроект по отмене депутатской неприкосновенности и определила порядок дальнейшей работы над документом. За данное решение проголосовали 274 депутата.

Таким образом, до 19 октября депутаты могут внести еще свои предложения и правки в законопроект. Комитеты по регламенту, бюджету, антикоррупционный, по европейской интеграции могут внести свои предложения к документу до 7 ноября 2018 года (включительно).

Указано, что правовой комитет должен проработать предложения и поправки к законопроекту и организовать предоставление нардепам документов, предусмотренных частью третьей статьи 150 Регламента ВР, в период до 21 ноября 2018 (включительно).

При этом рассмотрение законопроекта о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины) может произойти не раньше, чем через семь дней после предоставления депутатам ВР соответствующих выводов комитетов парламента.

Отметим, что вместе с президентским также рассматривался депутатский законопроект "О внесении изменений в Конституцию Украины (в части отмены депутатской неприкосновенности)", который. Однако документ поддержали лишь 213 нардепов.

Состав ЦИК обновлен

Кроме того, 20 сентября Верховная Рада уволила старый и назначила новый состав Центральной избирательной комиссии, поддержав представленные президентом Украины кандидатуры.

Как известно, на днях Рада поддержала увеличение состава ЦИК до 17 человек. Увеличение числа членов ЦИК с 15 до 17 членов предусмотрены изменениями в статью 6 закона Украины "О Центральной избирательной комиссии". Предполагается, что новое количество членов Комиссии позволит добиться представительства в ней всех крупнейших политических сил.