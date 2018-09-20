"Изгнание" Черноморского флота РФ из Крыма: военный эксперт назвал большую проблему

Вычеркнуть из Конституции Украины позицию о пребывании в Крыму Черноморского флота РФ – посильная задача для Рады, сложнее будет реально заставить российские корабли покинуть украинскую территорию.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал военный эксперт Михаил Жирохов.

По его мнению, украинские власти сейчас пытаются найти юридические рычаги для того, чтобы влиять на пребывание россиян на полуострове.

"Выбивают юридическую почву, чтобы в международных судах поднять эти вопросы и потом получить от России какую-то компенсацию или утверждать, что Крым оккупирован и что российская армия, в частности флот, находятся в Крыму незаконно. Потому что для европейцев до сих пор непонятно, как мы просим о введении санкций, когда у нас с РФ Договор о дружбе и сотрудничестве. И флот стоит вполне законно. В понятиях европейской дипломатии это неправильно. Этот шаг, изменения в Конституции, еще раз докажет, что мы настроены решительно", – считает Жирохов.

При этом, как считает эксперт, если в голосовании за эти изменения не должно быть проблем (ведь последние голосования показали, что в Раде работает продуктивная коалиция), то на практике судебные тяжбы, реакция России и вывод флота – это очень долгосрочная история.

"Эти суды будут тянуться годами. Россия, скорее всего, не выполнит никаких требований. Потом на нее будут влиять санкциями", – дополняет Жирохов.

Кроме того, эксперт уточняет, что ныне вопрос о пребывании российского флота на территории Крыма регулируется тремя документами – Конституцией Украины, Договором о дружбе и Харьковскими соглашениями о базировании флота. Кроме изменений в Конституции и непродления Договора о дружбе (действует до апреля 2019 года), нужно еще пересмотреть Харьковские соглашения, которые гарантируют пребывание российского флота в Крыму до 2042 года.

"Это первые шаги. Я думаю, в скором времени будет затронут вопрос и Харьковских соглашений. Это очень резкий поворот в позиции украинских властей. И делается он для того, чтобы новая политическая сила, которая придет к власти в следующем году, не смогла "склеить" все обратно", – суммирует эксперт.

Напомним, во время выступления в Раде Прошенко пообещал, что после деоккупации Крыма российской военной базы в Севастополе не будет. Изменения в Конституции позволят законодательно запретить использование украинских военных баз иностранными войсками.

Как мы писали, в тексте президентского законопроекта идет речь всего о пяти изменениях в Конституцию по закреплению европейского и евроатлантического курса Украины, в частности будут изменены три статьи, преамбула и один из пунктов в переходных положениях.

Кроме того, если депутаты поддержат законопроект, то из Конституции будет выброшена норма, разрешающая базирование Черноморского флота РФ в Крыму. Будет запрещена аренда украинских военных баз иностранными войсками.