Климпуш-Цинцадзе о "газовой войне" с РФ: "Быстро привели шантажистов в чувство"

Россия применяет против Украины не только военный метод, но и экономическую интервенцию, говорит вице-премьер

Консолидированные действия украинских властей и Европейского Союза привели в чувство Россию после ее "газового шантажа". Об этом на заседании Межпарламентской совета Украина-НАТО в Одессе заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает пресс-служба Кабмина.

"Проиграв Украине в Стокгольмском арбитраже, российский монополист "Газпром" пригрозил прекращением поставок газа в Европу и снизил давление в сетях. Мгновенные и консолидированные действия украинского правительства, быстрая реакция Европейского Союза молниеносно быстро привели шантажистов в чувство", – заявила вице-премьер.

По ее словам, агрессия РФ может принимать не только форму вооруженного конфликта, но и происходить в виде экономических интервенций, энергетического шантажа, информационных спецопераций.

"Не надо думать, что война есть только на Донбассе или в оккупированном Крыму. Война идет против Украины и против Европы, против свободного мира. В условиях современного мира одна страна не способна в одиночку противостоять всему спектру угроз, которые несет с собой агрессия", – сказал Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, ране в "Нафтогазе" заверили – для Европы риски исчезли, несмотря на "газовую войну" России и Украины. В компании отметили, что Киев предотвратил искусственный кризис, который пыталась осуществить РФ.

В свою очередь в Минэнерго РФ сделали заявление по транзиту газа в Европу через Украину, отметив, признав, что транзит газа через Украину надежен.

Стокгольмский арбитраж 28 февраля 2018 года обязал "Газпром" компенсировать НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 млрд долл. за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК 2,56 млрд. долл.

В ответ Россия отказалась начать поставки газа в Украину с 1 марта. Причем "Газпром" сделал это в морозы и предупредил о своем решении за 15 минут до запланированного старта поставок. Более того, российская сторона снизила давление газа на входе в украинскую "трубу" до критических уровней. Это поставило под угрозу не только обеспечение Украины теплом, но и транзит газа в ЕС, где тоже ударили морозы.

Украина сразу же предупредила ЕС о попытках России сорвать транзит и начала искать способы компенсировать внезапную потерю российского импорта.