Ключевой момент в деле Януковича и способ закончить войну на Донбассе: главные цитаты недели

Порошенко извинился за предвыборное обещание, а Курц объяснил Путину, что визит на свадьбу – еще не повод снимать санкции

Канцлер Австрии прокомментировал визит президента РФ Путина на свадьбу главы австрийского МИД, прокурор назвал ключевой момент в деле о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича, а глава украинского государства Порошенко извинился за свое предвыборное обещание. Главные цитаты уходящей недели – в дайджесте "Сегодня".

Свадьба – еще не повод

Австрийский канцлер Себастьян Курц, комментируя визит президента РФ Владимира Путина на свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайссль, подчеркнул, что позиция Австрии по России будет солидарна с позицией Европейского союза.

"Наша позиция в Европе не изменилась из-за свадьбы. Наша внешняя политика в отношении России четкая... и является обязательным решением Европейского Союза", – заявил Курц.

Курц также отметил, что надеется улучшить отношения с Россией путем более интенсивного диалога. Австрия в этом полугодии председательствует в Совете ЕС.

Напомним, президент РФ Владимир Путин посетил 18 августа свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль, на которой презентовал молодоженам картину, старинную масловыжималку и тульский самовар. На свадьбе Кнайссль станцевала с Путиным, чем вызвала волну критики в СМИ, которые обвинили ее в подрыве политики ЕС в отношении России.

Ключевой момент в деле Януковича

В письме экс-президента Виктора Януковича российскому лидеру Владимиру Путину было четко сформулирована просьба о применении войск РФ в Украине, а сам хозяин Кремля даже признал, что для введения войск ему нужно обращение украинского гаранта. Об этом рассказал представитель обвинения в суде, прокурор Руслан Кравченко.

Отметим, что сторона защиты настаивает на том, что экс-президент якобы не войска просил ввести в Украину, а целью его письма было проинформировать международное сообщество о ситуации в Киеве на Майдане. Однако в обращении к Путину есть точная формулировка – "применить Вооруженные силы РФ".

"Понятие "использовать войска" включает в себя введение войск. Ведь чтобы использовать войска на территории другого государства, сначала их надо ввести. 1 марта подписали это обращение. Мир увидел его на заседании Совбеза ООН 3 марта, когда его там показал постпред РФ Виталий Чуркин. Это заявление зарегистрировали в качестве официального документа ООН, предоставленное делегацией России. Ведь Чуркин не просто заявлял что-то. Ему выдали специальную грамоту, в которой говорится: "Прошу Чуркину верить так же, как мне, он представляет Россию в Совбезе ООН", – объяснил Кравченко.

Он также напомнил, что после выступления Чуркина в ООН, российский президент дал большую пресс-конференцию, на которой прозвучала важная фраза о том, что "единственная законная возможность использовать российские войска на территории Украины – это заявление действующего президента Украины, и оно есть".

Напомним, 1 марта 2014 года Совет федерации РФ единогласно дал согласие Путину на использование российских Вооруженных сил в Украине "с целью нормализации общественно-политической обстановки в этой стране". Позже это решение было отменено, но российская агрессия не прекратилась.

Урок для Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко извинился перед украинцами за свое обещание в 2014 году, после победы на президентских выборах, быстро закончить войну на Донбассе, и пожалел, что породил в обществе завышенные ожидания. Об этом он заявил во время мероприятий в Днепре по случаю празднования Дня флага.

"Более четырех года назад я заявил, что АТО продлится часы, а не месяцы. Теперь уже не так важно, в каком контексте эти слова были сказаны. Не важна и образность заявления. Люди восприняли ее как возможность завершить войну очень и очень быстро. Жалею, что породил завышенные ожидания. Искренне извиняюсь, что подал надежду, которая не сбылась. Жаль, что дал обещание, которое не оправдалось. Прошу за это прощения", – заявил Порошенко.

По его словам, для него это серьезный урок, что нужно осторожно и ответственно относиться к своим словам и обещаниям, честного и откровенного. Президент признал, что надо не обещание быстрого окончания войны, а строить сильную армию, которая сможет держать оборону в противостоянии с агрессором – причем не только на Донбассе, но и по всей границе с Россией.

Как закончить войну на Донбассе

Закончить войну на Донбассе можно только с помощью переговоров – попробовать договориться с Москвой и найти компромиссы, так как наступление украинской армии – не самый лучший вариант, считает второй президент Украины Леонид Кучма.

"Попытаться остановить войну можно, перейдя в решительное военное наступление. Желающих сделать это на словах у нас много. Надеюсь, они понимают, что на самом деле мы воюем не с ОРДЛО, а с Россией. Поэтому результат таких кавалерийских атак будет предсказуемым и для нас неутешительным. Остается одно – договариваться. Искать мир в компромиссах. Этим целям служит "нормандский формат" больше четырех лет. Стоит сравнить интенсивность боевых действий тогда и теперь. Остановить войну может только тот, кто ее начал. То есть спрашивать надо не нас, а Москву", – заявил второй президент Украины.

Как известно, конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в части Донецкой и Луганской областей. Это случилось после того, как в марте был незаконно аннексирован Россией Крым.

В связи с тем, что Россия всячески отрицает свое отношение к конфликту, война выглядит как не объявленная. В то же время мировое сообщество в лице Евросоюза, Соединенных Штатов и многих других стран осуждают агрессивные действия РФ и не признают аннексию Крыма. Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику, а также направляет на восток Украины своих военных.

Прекращение ж/д-сообщения с Россией – комментарий МИД

Министр иностранных дел Павел Климкин так и не дал четкий ответ, стоит ли прекращать пассажирское сообщение Украины с Россией, однако отметил, что не стоит называть предателями тех украинцев, которые ездят в Россию.

"Честно должны посмотреть на эту проблему в общем, а не путем политических лозунгов. Я готов обсуждать эту проблему, но эта проблема должна быть решена именно в контексте борьбы с Россией как агрессором, и с пониманием, что люди не должны страдать. Мы должны понять, каким образом контролировать: кто ездит и как ездит. Но нужно посмотреть на все аспекты", – подчеркнул Климкин

Напомним, Украина может отменить поезда в Россию. Министр инфраструктуры Владимир Омелян в начале августа рассказал, что Украина рассматривает вариант закрытия железнодорожного сообщения с РФ.

В свою очередь в России рассказали, чем для Украины грозит прекращение ж/д-сообщения с Россией – министр транспорта РФ Евгений Дитрих заявил, что в случае, если Украина отменит пассажирское железнодорожное сообщение с Россией, российская сторона примет ответные меры.