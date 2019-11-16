Луценко обвинил экс-посла США Йованович во лжи: подробности

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко обвинил во лжи американского дипломата, экс-посла США в Украине Мари Йованович.
Так Луценко отреагировал на заявления Йованович, которые она сделала в Конгрессе США на слушаниях по делу об импичменте Дональда Трампа.
"Она врет. И у меня есть доказательства", – написал в одном из комментариев в Facebook бывший генпрокурор.
На слушаниях Йованович заявила, что не говорила украинскому генпрокурору или другим чиновникам, кого они должны или не должны преследовать.
"Я всегда отстаивала позицию США: должно господствовать верховенство закона. Как вообще наша система могла дать сбой?" - сказала Мари Йованович.
Ранее Юрий Луценко утверждал, что Мари Йованович передала украинским властям список людей, по которым нельзя проводить расследование. В Госдепартаменте США эти заявления опровергли.
Отметим, одновременно с началом выступления Йованович Белый дом обнародовал стенограмму первого телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским от 21 апреля.
Новости "Сегодня" писали, что в сентябре демократы в Палате представителей объявили о начале процедуры импичмента Трампа из-за давления, которое тот якобы оказывал на руководство Украины для начала расследования в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена.
25 сентября была опубликована стенограмма июльского разговора Трампа и Зеленского.
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В свою очередь нижняя палата американского Конгресса одобрила резолюцию с официальной поддержкой расследования действий Трампа. Данное решение Палаты представителей — первое в рамках начатой процедуры импичмента.
Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу
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