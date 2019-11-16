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Луценко обвинил экс-посла США Йованович во лжи: подробности

16 ноября, 13:18

Экс-генпрокурор отреагировал на заявления американского дипломата на слушаниях в Конгрессе США

Юрий Луценко. Фото: AFP / Sergei SUPINSKY

Юрий Луценко. Фото: AFP / Sergei SUPINSKY

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко обвинил во лжи американского дипломата, экс-посла США в Украине Мари Йованович.

Так Луценко отреагировал на заявления Йованович, которые она сделала в Конгрессе США на слушаниях по делу об импичменте Дональда Трампа.

"Она врет. И у меня есть доказательства", – написал в одном из комментариев в Facebook бывший генпрокурор.

На слушаниях Йованович заявила, что не говорила украинскому генпрокурору или другим чиновникам, кого они должны или не должны преследовать.

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"Я всегда отстаивала позицию США: должно господствовать верховенство закона. Как вообще наша система могла дать сбой?" - сказала Мари Йованович.

Ранее Юрий Луценко утверждал, что Мари Йованович передала украинским властям список людей, по которым нельзя проводить расследование. В Госдепартаменте США эти заявления опровергли.

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Pavel Golovkin/Pool via REUTERS

Отметим, одновременно с началом выступления Йованович Белый дом обнародовал стенограмму первого телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским от 21 апреля.

Новости "Сегодня" писали, что в сентябре демократы в Палате представителей объявили о начале процедуры импичмента Трампа из-за давления, которое тот якобы оказывал на руководство Украины для начала расследования в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена.

25 сентября была опубликована стенограмма июльского разговора Трампа и Зеленского.

Читайте также – Стенограмма телефонного разговора Зеленского с Трампом: полный текст

В свою очередь нижняя палата американского Конгресса одобрила резолюцию с официальной поддержкой расследования действий Трампа. Данное решение Палаты представителей — первое в рамках начатой процедуры импичмента.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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импичмент Юрий Луценко йованович

Источник: Сегодня

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