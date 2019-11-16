Я не говорила украинским генпрокурору и чиновникам, кого преследовать – Йованович

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В США продолжаются публичные слушания по делу об импичменте Дональда Трампа. Свидетельства, среди прочих, дают дипломаты, которые раньше работали в Киеве.

Среди них — Мари Йованович, бывший посол США в Украине.

Он — ​​одна из ключевых свидетелей. Ведь именно из-за Украины Трамп рискует досрочно покинуть Белый Дом. Американский политикум заподозрил президента в попытках давить на Киев ради собственной политической выгоды. Сначала слушания были закрытыми, теперь же свидетели все рассказывают публично.

"Я не говорила украинском генпрокурору или иным чиновникам, кого они должны или не должны преследовать. Я всегда отстаивала позицию США: должно господствовать верховенство закона. Как вообще наша система могла дать сбой?" – говорит Мари Йованович, посол США в Украине в 2016-2019 годах.

Слушания транслируют вживую. И они очень популярны.

Например, 13 ноября их посмотрели 14 ти миллионов человек. Это в десять раз больше зрителей, чем, например, во время трансляции свадьбы британского принца Гарри с актрисой Меган Маркл.

Сам Дональд Трамп уверяет — ни на минуту не смотрел. Потому что слишком занят, и отправился в турне Штатами. На вопрос избирателей об импичменте, отвечает: все обвинения – надуманные, он не заинтересован в расправе с политическими противниками.

"Вроде нам нужна помощь, чтобы победить сонного Джо Байдена? Лично я так не думаю!", – заявляет Дональд Трамп.

Конгрессменов все эти политические игры, похоже, истощают. Снять стресс пытаются при помощью собак! Терапевтический сеанс устроили прямо в кулуарах Капитолия. Усталым законодателям привели стаю добродушных четвероногих. Очевидцы говорят: уважаемые политики становились в очередь, чтобы поиграть с собачками.

Собакотерапия может понадобиться им и на следующей неделе, ведь открытые слушания продолжатся. Дональд Трамп — третий президент США, которому грозит импичмент. Едва не потерял пост в свое время Билл Клинтон – из-за интимных отношений с Моникой Левински. А Ричард Никсон – после скандала с прослушиванием штаба соперника на выборах — сложил полномочия добровольно. В конце концов судьбу действующего президента США будет решать Верхняя палата Конгресса, а там большинство – республиканцы, соратники Трампа.

Одновременно с началом выступления Йованович Белый дом обнародовал стенограмму первого телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским от 21 апреля.

Новости "Сегодня" писали, что в сентябре демократы в Палате представителей объявили о начале процедуры импичмента Трампа из-за давления, которое тот якобы оказывал на руководство Украины для начала расследования в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена.

25 сентября была опубликована стенограмма июльского разговора Трампа и Зеленского.

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В свою очередь нижняя палата американского Конгресса одобрила резолюцию с официальной поддержкой расследования действий Трампа. Данное решение Палаты представителей — первое в рамках начатой процедуры импичмента.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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