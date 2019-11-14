Маньяк Ленин, "слуги дьявола" и отбойный молоток в заднице: ТОП-15 цитат дня из Верховной Рады

Нардепы сводили счеты с коммунизмом и обвиняли друг друга в предательстве интересов народа

Выступление Юлии Тимошенко

В среду, 13 ноября, Верховная Рада с блокированием трибуны и со скандалом в первом чтении приняла закон про оборот земель сельхозназначения. Обсуждение земельных вопросов продолжается, ведь, кроме второго чтения этого закона, на повестке дня стоит еще усовершенствование системы земельных отношений и продажа госземли через электронные аукционы.

А пока идут споры идут, напомним яркие моменты вчерашнего дня, ведь во время дебатов по закону прозвучало много громких и ярких заявлений. Нардепы сводили счеты с коммунизмом, обвиняли оппонентов в предательстве интересов народа и даже прямо оскорбляли друг друга.

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ТОП-15 цитат дня

"Земля – это ДНК нашего народа". Тимофей Милованов, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. "Мы, наконец, сведем счеты с этим маньяком Лениным и с людоедом Сталиным, которые сделали все, чтобы лишить украинский народ главного богатства – земли". Никита Потураев, народный депутат, фракция "Слуга народа". "И уже опомнитесь, путинские прихвостни, сколько можно! Вы уже утомили, Господи". Никита Потураев, народный депутат, фракция "Слуга народа". "Уважаемые друзья и вот этот ишак, который сейчас выступал. У меня только одно гражданство, подонок, гражданство Украины. А ты – ишак, продающий землю". Вадим Рабинович, народный депутат, фракция "Оппоплатформа – За жизнь". "Сейчас под парламентом и в Киеве находятся аграрии. А если сюда приедут шахтеры, то кому-то в задницу загонят отбойный молоток". Сергей Вельможный, народный депутат, внефракционный. "Не делайте глупостей. Сможете ли вы, чтобы ваши семьи голодали? Или вы предадите свою мать, а мать – это наша земля? Вас проклянут просто все украинцы…" Сергей Шахов, народный депутат, внефракционный. "Каждый из нас должен сегодня думать: голосовать ему или нет, продавать родную семью, родную мать, родных детей, или не продавать в рабство". Сергей Шахов, народный депутат, внефракционный. "Как только палец иностранных своих копыт всунут в земельный рынок Украины, они будут истощать нашу землю биотопливными какими-то растениями". Сергей Шахов, народный депутат, внефракционный. "У нас очень много звуков и резиновых изделий в Верховной Раде Украины". Дмитрий Разумков, спикер Верховной Рады. "С одной стороны, вы рассказываете о важности рынка земли, вопросов земли. А с другой стороны, для нас обед важнее этого вопроса. Я думаю, что это некорректно". Дмитрий Разумков, спикер Верховной Рады. "У самой преступной власти никогда не поднималась рука проголосовать за то, чтобы продать украинскую землю. Потому что все понимали, что это будет карма. Это будет карма, которая будет проходить через поколения". Наталья Королевская, народный депутат, фракция "Оппоплатформа – За жизнь". "Уважаемые молодые политики!.. Вы, молодые и красивые, вы с чего начали? Вы начали с того, что приглашать сюда девушку такого поведения"... Наталья Королевская, народный депутат, фракция "Оппоплатформа – За жизнь". "Слуги народа" сегодня станут "слугами дьявола". Михаил Папиев, народный депутат, фракция "Оппоплатформа – За жизнь". "Дорогие друзья, мы кончаем нашу страну". Юлия Тимошенко, фракция "Батькивщина". "Оказывается, у нас покупать землю в Конча-Заспе – это правильно, на святых склонах Днепра, а бабушке в деревне продать земельный участок – это неправильно". Марьян Заблоцкий, народный депутат, фракция "Слуга народа".

Ранее писалось, как под Радой протестовали против продажи земли .

Напомним, сегодня, 14 ноября Рада планирует рассмотреть в первом чтении два законопроекта, касающиеся земельных отношений : "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений" (№2194) и депутаты попытаются внести изменения в некоторые законодательные акты о продаже земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них через электронные аукционы (№2195).

Также сообщалось, что за скандальный закон, который дает старт земельной реформе (№2178-10), проголосовали 240 нардепов из 365 зарегистрированных в зале.

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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