Одни митингующие были категорически против продажи сельхозземель, другие - не прочь

Мария Виннык: собрались поддержать аграриев. Фото: Сегодня / Фото: Сегодня

Верховная Рада с блокированием трибуны, гудением сирен и свиньями в гробу в первом чтении приняла закон про оборот земель сельхозназначения . Обсуждение земельных вопросов продолжается, ведь, кроме второго чтения этого закона, на повестке дня стоит еще усовершенствование системы земельных отношений и продажа госземли через электронные аукционы.

А пока идут споры, напомним яркие моменты вчерашнего дня:

- Вы, насколько я понимаю, протестуете против продажи земли? – спрашивают журналист у нескольких митингующих.

- Ой, я не буду говорить…

- А я уже рассказывала сегодня. Хватит…

С трудом найдя желающих пообщаться с прессой, узнаем, что люди собрались, "чтобы поддержать аграриев".

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- Зеленский и "слуги народа" хотят распродать всю землю, – поясняет участница митинга Мария Виннык. – А земля – это кормилица наша. Это богатство, которое нельзя продавать. И мы просто собрались, чтобы поддержать аграриев.

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В тренде Сами мы не фермеры: как под Радой протестовали против продажи земли

- Но вы не фермер?

- Нет.

- Землевладелец?

- Нет. Я вообще киевлянка. Тут есть аграрии, фермеры. А мы просто поддерживаем их.

В дальнейшем выяснилось, что пришедших "просто поддержать" среди присутствующих довольно много. Также, как уяснил для себя в ходе разговоров корреспондент сайта "Сегодня", единых взглядов на вопрос продажи земли у митингующих нет. Если одни категорически выступали против продажи в любой форме и когда-либо, то другие были не против, чтобы вопрос был рассмотрен "когда-то потом, лет через пять". Одни допускали возможность продажи только украинцам, другие – только выкупа земли государством. Ну, и так далее.

Напомним, сегодня, 14 ноября Рада планирует рассмотреть в первом чтении два законопроекта, касающиеся земельных отношений : "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений" (№2194) и депутаты попытаются внести изменения в некоторые законодательные акты о продаже земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них через электронные аукционы (№2195).

Также сообщалось, что за скандальный закон, который дает старт земельной реформе (№2178-10), проголосовали 240 нардепов из 365 зарегистрированных в зале.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Битва за землю: как с оскорблениями и уговорами голосовали за земельную реформу" .

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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