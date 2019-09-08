Матиос рассказал о 13 лицах, переданных России в рамках обмена

В РФ вернули 35 человек, об обмене которых просили россияне

/ Фото: Сегодня

Украинские военные прокуроры провели досудебное расследование, процессуальное руководство и поддержали государственное обвинение в отношении 13 из 35 человек, переданных сегодня Украиной Российской Федерации в рамках обмена удерживаемыми лицами.

Об этом в Facebook сообщил бывший главный военный прокурор Анатолий Матиос.

"Теперь уже можно сказать. Сказать о боли и напряжении, нервах и бессонных ночах. О каждом приговоре предателям и преступникам, которые полностью признали свою вину и просили президента Украины о помиловании", - написал он, обнародовав список этих лиц.

В частности, это:

1) Седиков Алексей Сергеевич, гражданин РФ, осужден приговором Попаснянского районного суда Луганской области от 03.03.2017 за участие в составе террористической организации "ЛНР" в боевых действиях против военнослужащих Вооруженных сил Украины, по ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 и ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 УК Украины к 11 годам лишения свободы. Применено помилование.

2) Сидоров Денис Владимирович, гражданин РФ, осужден приговором Торезского городского суда Донецкой области от 08.02.2017 за участие в составе террористической организации "ДНР" в боевых действиях против подразделений сил АТО, по ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 и ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 УК Украины к 11 годам лишения свободы. Применено помилование.

3) Агеев Виктор Александрович, гражданин РФ, осужден приговором Новоайдарского районного суда Луганской области от 25.01.2018 за участие в террористической организации "ЛНР" и незаконное обращение с огнестрельным оружием по ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 УК Украины к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Применено помилование.

4) Баранов Александр Вячеславович, гражданин Украины, который в 2014 году после оккупации Российской Федерацией территории Крыма, будучи военнослужащим украинской армии, совершил государственную измену и дезертирство, перешел на сторону врага, незаконно принял гражданство РФ после оккупации Крыма, осужден приговором Подольского районного суда от 08.02.2018 за государственную измену и дезертирство по ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 УК Украины к 13 годам лишения свободы с лишением воинского звания младший сержант. Применено помилование.

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5) Одинцов Максим Евгеньевич, гражданин Украины, который в 2014 году после оккупации Российской Федерацией территории Крыма, будучи военнослужащим украинской армии, совершил государственную измену и дезертирство, перешел на сторону врага, незаконно принял гражданство РФ после оккупации Крыма, осужден приговором Дарницкого районного суда от 06.02.2018 за государственную измену и дезертирство по ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 УК Украины к 13 годам лишения свободы с лишением воинского звания младший сержант. Применено помилование.

6) Просолова Юлия Вадимовна, гражданка Украины, осуждена приговором Ильичевского районного суда города Мариуполя Донецкой области от 25.09.2018 за совершение по заданию руководителей террористической организации "ДНР" террористического акта 31.03.2017 в г. Мариуполь, в результате которого погиб начальник главного отдела контрразведки Управления службы безопасности Украины в Донецкой области, полковник Александр Хараберюш, по ч. 3 ст. 258 и ч. 1 ст. 263 УК Украины к 12 годам лишения свободы. Применено помилование.

7) Ежов Станислав Станиславович, гражданин Украины, осужден приговором Голосеевского районного суда г. Киева от 22.08.2019 за совершение государственной измены (будучи заместителем руководителя Протокола премьер-министра Украины, оказывал помощь ГУ ГШ ВС РФ в проведении подрывной деятельности против Украины путем передачи служебной информации с ограниченным доступом), по ч. 1 ст. 111 УК Украины к лишению свободы сроком 3 года 28 дней, который он отбыл, находясь под стражей (до вступления приговора в законную силу судом изменена мера на личное обязательство).

8) Васьковский Андрей Сергеевич, гражданин Украины, осужден приговором Броварского горрайонного суда Киевской области от 22.08.2019 за совершение государственной измены (будучи сотрудником Департамента контрразведки Службы безопасности Украины оказывал помощь разведывательным органам Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против Украины путем передачи служебной информации с ограниченным доступом), по ч. 1 ст. 111 УК Украины к лишению свободы сроком 1 год 7 дней, который он отбыл, находясь под стражей (до вступления приговора в законную силу судом изменена мера на личное обязательство).

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9) Ломако Юрий Николаевич, гражданин Украины, осужденный приговором Очаковского горрайонного суда Николаевской области от 11.04.2019 за совершение государственной измены путем сбора и передачи сведений военного характера 316-го разведывательного Центра ГУ ГШ ВС РФ, по ч. 1 ст. 111 УК Украины, к 5 годам лишения свободы. Применено помилование.

10) Лазарев Сергей Александрович, гражданин Украины, осужденный приговором Фастовского горрайонного суда Киевской области от 03.09.2018 за совершение государственной измены путем передачи Главному управлению Генерального штаба ВС РФ сведений в сфере обороны и информации военного характера, по ч. 1 ст. 111 УК Украины, к 4 годам лишения свободы. Применено помилование.

11) Кореновский Дмитрий Евстафьевич, гражданин Украины, обвиняется в совершении государственной измены и содействии деятельности террористической организации (передавал представителям ГУ ГШ ВС РФ и "ДНР" информацию военного характера), по ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3 и ч. 1 ст. 263 УК Украины. Судом изменена мера пресечения на личное обязательство.

12) Федоров Виктор Андреевич, гражданин Украины, обвиняется в совершении государственной измены и содействии деятельности террористической организации (передавал представителям ГУ ГШ ВС РФ и "ДНР" информацию военного характера), по ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3 и ч. 1 ст. 263 УК Украины. Судом изменена мера пресечения на личное обязательство.

13) Хоменко Олег Юрьевич, гражданин Украины, обвиняется в совершении государственной измены и дезертирства по ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 УК Украины. Судом изменена мера пресечения на личное обязательство.

Также Матиос добавил, что вопросами относительно других обмененных лиц, в том числе фигуранта дела МН17, боевика террористической организации "ДНР" Владимира Цемаха и обвиняемого в госизмене бывшего главного редактора РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского, занимались прокуроры гражданских прокуратур и прокуратуры АР Крым, представлявшие государственное публичное обвинение по поручению руководства Генеральной прокуратуры.

Напомним, 7 сентября в рамках обмена пленными с Россией в Украину прибыли 35 освобожденных украинцев.

На возвращение политзаключенных и моряков уже отреагировали на Западе.

Помимо этого, на обмен пленными уже откликнулись украинские политики.

Также мы публиковали официальный список освобожденных украинцев.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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