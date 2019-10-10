Мендель рассказала, сколько будет длиться пресс-марафон Зеленского

Пресс-марафон в Киеве, на котором президент Украины Владимир Зеленский будет отвечать на вопросы СМИ, продлится 10 часов. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.
По словам Мендель, в списке аккредитованных журналистов есть представители совершенно разных медиа. Она добавила, что в список не попали СМИ, которые:
- предоставляли от редакции больше людей, нежели было обусловлено требованиями пресс-службы;
- у которых не было удостоверение журналиста;
- написали после окончания срока аккредитации.
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Ранее пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель для участия в сегодняшнем пресс-марафоне аккредитовались более 300 журналистов.
Напомним, сегодня, 10 октября, президент Зеленский проведет пресс-марафон, в ходе которого будет отвечать на вопросы журналистов в течение всего дня. Представители СМИ будут задавать вопросы главе государства группами по 7-10 человек. Группы будут менять друг друга каждые полчаса.
Новости "Сегодня" будут вести прямую трансляцию из столичного Kyiv Food Market, где пройдет мероприятие. Видеотрансляция начнется около 10:00.
Кроме того, марафон будет транслироваться онлайн в соцсетях на официальных аккаунтах Офиса президента.
10 октября в 13:00 смотрите спецвыпуск "Сегодня" о пресс-марафоне с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Напомним, это – первое общение украинского президента со СМИ в таком формате. Ранее главы государства давали большие пресс-конференции для отечественных и зарубежных журналистов либо одновременно общались с некоторыми телеканалами.
Все подробности в спецтеме Пресс-марафон Зеленского
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