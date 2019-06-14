Международная морская организация призвала Россию выполнить решение Трибунала ООН по украинским морякам

Трибунал ООН ранее обязал РФ освободить задержанных украинцев

Заседание морского трибунала. Фото: twitter.com/ITLOS_TIDM.

Страны-члены Международной морской организации призвали Россию к немедленному исполнению приказа Международного трибунала по морскому праву освободить захваченных в районе Керченского пролива украинских моряков и их суда. Об этом сообщили в посольстве Украины в Великобритании.

"13 июня в рамках сессии Комитета по безопасности на море Международной морской организации (ИМО) в Лондоне страны ЕС, Грузия, Исландия, Канада и США призвали Россию к немедленному исполнению приказа Международного трибунала по морскому праву и освобождении незаконно захваченных военно-морских кораблей и 24 членов их экипажей", – говорится в сообщении.

Также дипломаты добавили, что по результатам рассмотрения документа "Безопасность и охрана навигации в северной части Черного моря, Азовском море и Керченском проливе", внесенного Украиной, ИМО решила расширить мониторинг ситуации с безопасностью навигации на Азовское море и Керченский пролив.

Напомним, до 25 июня Киев и Москва должны отчитаться о выполнении решения Трибунала.

В МИД РФ заявили, что предусмотренные Конвенцией ООН по морскому праву процедуры разрешения споров якобы неприменимы к инциденту в Керченском проливе, а арбитраж, который Украина требует созвать в связи с ним, не имеет юрисдикции в этой области.

Позже постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко обратился к России: "Посмеялись? Идите теперь выполняйте решение Трибунала ООН".

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что выполнение Россией решения Трибунала может стать сигналом от российского руководства "о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Международная морская организация призвала Россию выполнить решение Трибунала ООН по украинским морякам". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"