"Безрассудное поведение": Британия резко осудила Россию за открытие Крымского моста

Сегодня, 10:25

Министр Алан Данкан четко обозначил позицию Великобритании относительно оккупации Крыма

Фото: AFP
Фото: AFP

Строительство Крымского моста и открытие автомобильного движения – это еще одно нарушение суверенитета Украины. Об этом говорится в заявлении министра по делам Европы и Америки сэра Алана Данкана, размещенном на сайте британского правительства.

Он напомнил россиянам, что Крым – это часть Украины, а его аннексия является нарушением международного права. В этом контексте министр осудил открытие Россией Крымского моста.

"Открытие этого моста представляет собой еще одно нарушение суверенитета Украины и еще один пример безрассудного поведения России. Мы продолжаем сотрудничать с партнерами в борьбе с аннексией, в том числе путем поддержания пакета санкций", – заявил Данкан.

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Кроме того, британцы выражают обеспокоенность по ситуации с правами человека на оккупированном полуострове, где российские силовики преследуют крымчан за инакомыслие и несогласных с аннексией.

"Мы снова призываем Россию освободить всех украинских политзаключенных в Крыму и в России и предоставить неограниченный доступ для международных наблюдательных органов по правам человека на полуостров", – добавил он.

Напомним, вчера, 15 мая, президент РФ Владимир Путин открыл Керченский мост поездкой за рулем КамАЗа. Россияне запустили автодорожную часть моста. Железнодорожная, как ожидается, будет запущена в следующем году.

После этого последовала негативная реакция Украины и Запада.

  • Евросоюз жестко отреагировал на открытие Керченского моста. Строительство моста направлено на дальнейшую принудительную интеграцию незаконно аннексированного полуострова в Россию и его изоляцию от Украины, считают европейцы.
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"Сегодня"

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