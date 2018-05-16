"Безрассудное поведение": Британия резко осудила Россию за открытие Крымского моста
Министр Алан Данкан четко обозначил позицию Великобритании относительно оккупации Крыма
Строительство Крымского моста и открытие автомобильного движения – это еще одно нарушение суверенитета Украины. Об этом говорится в заявлении министра по делам Европы и Америки сэра Алана Данкана, размещенном на сайте британского правительства.
Он напомнил россиянам, что Крым – это часть Украины, а его аннексия является нарушением международного права. В этом контексте министр осудил открытие Россией Крымского моста.
"Открытие этого моста представляет собой еще одно нарушение суверенитета Украины и еще один пример безрассудного поведения России. Мы продолжаем сотрудничать с партнерами в борьбе с аннексией, в том числе путем поддержания пакета санкций", – заявил Данкан.
Кроме того, британцы выражают обеспокоенность по ситуации с правами человека на оккупированном полуострове, где российские силовики преследуют крымчан за инакомыслие и несогласных с аннексией.
"Мы снова призываем Россию освободить всех украинских политзаключенных в Крыму и в России и предоставить неограниченный доступ для международных наблюдательных органов по правам человека на полуостров", – добавил он.
Напомним, вчера, 15 мая, президент РФ Владимир Путин открыл Керченский мост поездкой за рулем КамАЗа. Россияне запустили автодорожную часть моста. Железнодорожная, как ожидается, будет запущена в следующем году.
После этого последовала негативная реакция Украины и Запада.
- Киев выступил с жестким заявлением из-за открытия Россией Керченского моста. Украина намерена добиться санкций для лиц и компаний, причастных к строительству этого объекта.
- "Укрепили аннексию Крыма": США осудили строительство Россией Керченского моста. В Госдепе подчеркнули, что Крым является частью Украины, а строительство моста происходило без разрешения украинской стороны.
- Евросоюз жестко отреагировал на открытие Керченского моста. Строительство моста направлено на дальнейшую принудительную интеграцию незаконно аннексированного полуострова в Россию и его изоляцию от Украины, считают европейцы.
- Париж сожалеет о присутствии французских политиков на открытии Керченского моста. Французы уверяют, что такой шаг являлся личной инициативой политиков, а не позицией страны.
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