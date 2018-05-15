Евросоюз жестко отреагировал на открытие Керченского моста
Даже оккупированным, Крым остается частью Украины, говорится в заявлении представительства ЕС
Открытие Керченского моста, связавшего материковую часть России с оккупированным Крымом является нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины Россией
Об этом говорится в заявлении пресс-атташе Представительства Евросоюза в Украине Давида Стулика по частичному открытию Керченского моста.
"Российская Федерация построила Керченский мост на Крымский полуостров без согласия Украины. Это является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины Россией. Строительство моста направлено на дальнейшую принудительную интеграцию незаконно аннексированного полуострова в Россию и его изоляцию от Украины, частью которой Крым остается. Также мост ограничивает проход судов через Керченский пролив в украинские порты Азовского моря", – гласит документ.
"Европейский Союз и впредь осуждает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией и не признает это нарушение международного права", – также говорится в заявлении.
Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявил, что Керченкий мост понадобится России, когда она будет уходить из Крыма, и выразил уверенность, что Москва понесет ответственность за незаконные действия.
А прокуратура Крыма заявила, что Керченский мост несет серьезную угрозу для Украины, поскольку россияне при строительстве грубо нарушили правила экологической безопасности.
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