Евросоюз жестко отреагировал на открытие Керченского моста

Открытие Керченского моста, связавшего материковую часть России с оккупированным Крымом является нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины Россией

Об этом говорится в заявлении пресс-атташе Представительства Евросоюза в Украине Давида Стулика по частичному открытию Керченского моста.

"Российская Федерация построила Керченский мост на Крымский полуостров без согласия Украины. Это является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины Россией. Строительство моста направлено на дальнейшую принудительную интеграцию незаконно аннексированного полуострова в Россию и его изоляцию от Украины, частью которой Крым остается. Также мост ограничивает проход судов через Керченский пролив в украинские порты Азовского моря", – гласит документ.

"Европейский Союз и впредь осуждает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией и не признает это нарушение международного права", – также говорится в заявлении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ "Мостобесие": пользователи соцсетей отреагировали на открытие Керченского моста

Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявил, что Керченкий мост понадобится России, когда она будет уходить из Крыма, и выразил уверенность, что Москва понесет ответственность за незаконные действия.

А прокуратура Крыма заявила, что Керченский мост несет серьезную угрозу для Украины, поскольку россияне при строительстве грубо нарушили правила экологической безопасности.