Михаил Добкин: "Завис компьютер под названием "Украина"

Экс-мэр Харькова и народный депутат Украины рассказал, почему о реформах говорит только в кавычках, чем опасна массовая эмиграция украинцев, с какими просьбами к нему идут люди и почему отдаст голос на выборах президента за Александра Вилкула

Михаил Добкин: "Завис компьютер под названием "Украина" Татьяна Матвеева //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7cb/403/5c77cb4034bf2.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7cb/403/5c77cb4034bf2.png 2019-02-28T14:03:00+02:00 Политика Экс-мэр Харькова и народный депутат Украины рассказал, почему о реформах говорит только в кавычках, чем опасна массовая эмиграция украинцев, с какими просьбами к нему идут люди и почему отдаст голос на выборах президента за Александра Вилкула

— Михаил Маркович, последние пять лет в Украине проводится ряд реформ в сфере медицины, образования, административно-территориального устройства. Как вы оцениваете первые результаты изменений?

— Я не вижу, чтобы страна находилась в состоянии реформирования. Все перечисленное — для меня "реформы" в кавычках. Это озвученные попытки изменения существовавшей системы на некую, которая для меня непонятна, да и внятно не озвучена властью. Есть попытка поломать старую систему и абсолютное отсутствие каких-либо результатов по строительству новой. Все, что называют самой успешной реформой децентрализации, — по большому счету банальное перераспределение бюджетных средств: одни статьи поступлений из регионов стали оставлять на местах вместо тех, которые раньше оставляли, и наоборот. Просто вместе с этим еще передали дополнительные полномочия на места. В итоге это все завернули в красивую обертку и назвали реформой, а это абсолютная профанация, которая будет меняться при каждом новом министре финансов, премьере и президенте. А реформа — это система, которая работает без личностей.

— Что же нужно менять, на ваш взгляд, и какие механизмы для этого следует выбрать?

— Нужно поменять нынешнее правительство и руководство страны полностью, сделать перезагрузку, вместе с Верховной Радой, а желательно еще и с органами местного самоуправления. Новая команда должна выстроить новую систему, которая позволит восстановить разрушенное войной, разрушенное некомпетентностью в нашей стране и даст возможность отстаивать наши экономические интересы перед другими государствами, в том числе перед Международным валютным фондом и другими организациями, которые так или иначе финансировали нас на не выгодных для нас условиях. Считайте, что у нас завис компьютер под названием "страна Украина" и его нужно перезагрузить. Те люди, которые раньше его обслуживали, уже ничего сделать не могут, их компетенция закончилась, нужны новые.

— Смотря на происходящее с позиции человека, который занимал пост и мэра, и губернатора, как оцениваете последние перемены в Харьковской области?

— Отдельно взятая облгосадминистрация даже такой важной для страны области с экономической точки зрения, как Харьковская, не может кардинально поменять условия жизни людей в стране, если выше делают все с точностью до наоборот. По дорогам, сделанным государством в области, стоит оценивать изменения. Направление Харьков — Сумы неплохо построили, но когда я проезжал по дороге, то видел определенные недостатки. Не буду скрывать, что мне как губернатору не удалось тогда выбить на нее деньги, так как их давали на другие трассы, более значимые на тот момент. Многие другие дороги, которые делали параллельно с этой, ушли вместе с растаявшим снегом. Трасса Киев — Харьков, которая в принципе была в неплохом состоянии последнее время, за последнюю поездку отняла три колеса моей машины. Там по Харьковской области яма на яме, причем участки, которые делали в прошлом и позапрошлом годах, в более катастрофическом состоянии по сравнению с теми, которым по пять-шесть лет. Раньше такую работу посчитали бы диверсионной деятельностью, которая подрывает доверие к власти, и тех, кто это делал, в лучшем случае отправили куда-нибудь в лагеря, а в худшем — расстреляли.

— Хочется перейти к Харькову и долгожданному строительству метро в сторону Одесской, за что вы ратовали еще в кресле мэра. Могут ли харьковчане рассчитывать на открытие двух станций и является ли финансовое участие ЕБРР гарантией того, что объект не бросят на полпути из-за недостатка финансов или результатов местных выборов?

— Исходя из опыта работы мэром и главой области, скажу, что финансирование всевозможных структурных проектов — больших региональных или общенациональных — со стороны Европейского банка реконструкции и развития либо любого другого международного финучреждения зависит от конъюнктурной политики. Подходит политика центральной власти — получаете финансирование. Поменялась ситуация, как было при Викторе Януковиче, и многие проекты в нашем регионе свернули и перестали даже рассматривать возможное дальнейшее сотрудничество. Здесь только можно пожелать удачи и чтобы получение кредита не зависело от того, кто находится у руля страны.

— У Харькова большой промышленный потенциал, но и авиа-, и тракторный завод работают не на полную мощность. Какие шаги необходимо сделать, чтобы поднять эту отрасль?

— Авиационный не работает вообще, то есть — это имитация работы, потому что авиастроение в нашей стране практически потеряно из-за непрофессиональной политики власти. А вот тракторный завод, напротив, возрождается и получил инвестора. Если сравнивать с более ранними годами независимости, предприятие идет вперед в экономически непростых условиях. Очень многое зависит от тех, кто управляет предприятием. А если бы и в стране менеджмент поменять на тот, который понимает, в каком направлении двигаться и что для этого нужно, то и страна на примере авиазавода поднялась бы с колен, а на примере тракторного завода — начала бы потихоньку возвращать ранее утерянные позиции.

— Какие еще есть болевые точки у региона, на которые стоит обратить внимание?

— У нас в принципе в стране, не только в Харькове, нет стабильности и нет понимания, что дальше. Люди пытаются каким-то образом защитить себя, семью и детей. Те, кто моложе и пошустрее, уезжают за границу. А это серьезный вред для экономики и будущего Украины. Многие едут еще и потому, что у нас небезопасно: ни личность, ни частная собственность не защищены, и люди не могут добиться справедливости в судах и найти защиты в полиции. Другие, не имея возможности себя реализовать, опускают руки. Поэтому болевые точки нужно искать не в регионах, а в целом в стране, потому что не может быть хорошо Харькову и плохо Тернополю.

— Украинцы часто обращаются за помощью к общественным деятелям. С какими вопросами приходят сейчас, что волнует бизнес и простых людей?

— Бизнес ко мне не приходит потому, что ему я помочь не могу, так как токсичен для всех ведомств и всей властной верхушки. Получить от меня рекомендацию — значит сделать себе хуже. Чаще всего люди просят на лечение после пресловутой медицинской реформы, которая узаконила платное лечение и бесплатную смерть. Просят материальную помощь, чтобы выжить. Я их понимаю, ведь даже, чтобы что-то попросить, нужно пройти через серьезные внутренние испытания и решиться. Но власть загоняет все больше и больше людей в такое состояние.

— Страна на пороге очередного выбора. Вы уже определились, кому окажете поддержку?

— Перечень большой: 43 претендента и один действующий. В этом огромном списке я вижу не так много людей, которые могли бы практически принести пользу государству и соответствовать высоким требованиям быть во главе государства. Лично для себя я выбор сделал — Александр Вилкул. Ему я, чем могу, буду помогать, чтобы он смог реализовать весь опыт и жизненные знания, о которых мне известно не понаслышке. Мы работали вместе губернаторами и после, когда он ушел работать в руководство правительства. Просто я знаю компетенцию этого человека, его жизненные принципы. Только Вилкул может вывести страну из кризиса и, главное, остановить войну.

Напомним, ранее стало известно, что Михаил Добкин зарегистрировал свою партию. "Христианские социалисты" будут сильно отличаться от тех социалистов, которые вышли родом из-под коммунистов, говорит нардеп.

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АВТОР: Татьяна Матвеева Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.