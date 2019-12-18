Земельный вопрос, ТКГ в Минске, голосование за импичмент Трампу и наказание для депутатов: топ-темы дня

Украина ждет решений по земле и "евробляхам", а в Минске пройдут переговоры Трехсторонней контактной группы

Фото: "Слуга народа" / Facebook

Среда, 18 декабря, обещает быть насыщенной: импичмент Трампу рассмотрят США, в Украине будут снова рассматривать земельную реформу, а в Минске обсудят вопросы прекращения огня на Донбассе и обмена пленными.

Заседание Верховной Рады

Сегодня Рада планирует рассмотреть законопроект, который упростит привлечение депутатов к уголовной ответственности. Также народные избранники попытаются отсрочить штрафы для "евробляхеров". Оба эти законопроекта будут рассматриваться во втором чтении.

Заседание Комитета по вопросам аграрной и земельной политики

Депутаты продолжат рассматривать земельную реформу – пожалуй, одну из самых громких в нашей стране. Так, вчера земельный вопрос стал причиной митингов под Радой, переросших в стычки с полицейскими, в результате которых пострадали десятки человек. Сегодня протесты возобновились с новой силой.

Подробнее о земельной реформе читайте в нашей спецтеме.

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Премьер Украины примет участие в открытии Офиса противодействия рейдерству

Обещают, что этот Офис станет доступным, эффективным, быстрым, законным и прозрачным механизмом защиты прав собственников. Кроме премьер-министра Алексея Гончарука, в мероприятии примут участие: Денис Малюська, министр юстиции Украины; Евгений Горовец, первый замминистра юстиции Украины, и Ольга Онищук, замминистра юстиции Украины по вопросам государственной регистрации.

Последнее в этом году заседание ТКГ

18 декабря в Минске запланированы переговоры Трехсторонней контактной группы. В Министерстве иностранных дел надеются, что на этих переговорах будет определена дата прекращения огня на Донбассе и вопрос обмена пленными.

Импичмент Трампу

Сегодня в Палате представителей Конгресса США состоится голосование за импичмент президента США Дональда Трампа. Планируют одобрить две статьи импичмента, по которым обвиняют Трампа.

Резолюция ООН по защите прав человека в Крыму

На среду, 18 декабря, также запланировано заседание Генассамблеи Организации объединенных наций, где будет рассматриваться проект резолюции, направленной на защиту прав человека в аннексированном Крыму. В случае принятия резолюции она немедленно вступает в силу.

В сентябре генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш опубликовал доклад о состоянии соблюдения прав человека в оккупированном Крыму, в котором тщательно перечислены все нарушения оккупантов. Подробнее смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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