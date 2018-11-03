Наш ответ на санкции, визит Меркель в Киев и поддержка в Совбезе ООН: главные новости недели

В то время как Россию высекли в ООН за невыполнение Минских договоренностей, Кремль развлекается введением экономических санкций против Украины

Зачем Украину посетила немецкий канцлер, что президент Петр Порошенко будет делать во время официального визита в Турцию и все подробности заседания Совбеза ООН – в нашем традиционном обзоре главных событий политической жизни страны.

В ОБСЕ "не увидели" на Донбассе российских военных

Неделя началась со скандального заявления первого заместителя председателя СММ ОБСЕ в Украине Александра Хуга. 26 октября стало известно, что в интервью американскому изданию Foreign Policy еврочиновник якобы заявил, что миссия не увидела прямых доказательств вмешательства России в конфликт на Донбассе.

Отвечая на вопрос, какова позиция ОБСЕ по поводу вмешательства РФ в события на востоке Украины, Александр Хуг сообщил, что мониторинговая миссия ОБСЕ не увидела прямых доказательств.

"Что касается того, что мы увидели на месте, мы не увидели прямых доказательств (российского вмешательства. – Ред.). Впрочем, мы видели конвои выезжающих и въезжающих в Украину по грунтовым дорогам посреди ночи в местах, где нет официального пересечения границы", – заявил он.

По его словам, представители миссии видели людей с опознавательными знаками армии РФ на форме, но ее якобы можно купить в любом месте.

Слова еврочиновника вполне естественно вызвали волну возмущения в Украине. В результате журналисты издания попытались загладить ситуация с назревающим скандалом по Донбассу и прояснили свою позицию.

"В предыдущей версии (интервью. – Ред.) Хуг заявил, что ОБСЕ не увидела прямых доказательств участия России на востоке Украины. Мы убрали эту часть, поскольку она не передает его мнение (то, что он имел в виду). Далее он приводит факты и наблюдения, которые зафиксировали его наблюдатели", – написали журналисты Foreign Policy.

В свою очередь сам Хуг объяснил, что его миссия работает не для того, чтоб делать выводы, а лишь фиксировать факты.

"Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине призвана устанавливать факты и отчитываться о них. Мы не делаем выводы на основе этих фактов и не предоставляем доказательств. Факты, о которых мы отчитываемся, в том числе и те, которые я перечислил в интервью Foreign Policy, говорят сами за себя. Именно читатели наших отчетов могут делать выводы на их основе. Важно понимать, что мы осуществляем мониторинг, а не проводим расследование", – заявил представитель ОБСЕ.

На заседании Совбеза ООН осудили "выборы" боевиков на Донбассе

30 ноября в Нью-Йорке прошло заседание Совета безопасности ООН, на котором обсуждалась ситуация на Донбассе, агрессия России в Азовском море и милитаризация оккупированного Крыма. В результате международное сообщество осудило действия россиян в Азове и незаконные "выборы" боевиков на Донбассе.

"Выборы" боевиков, которые были назначены на 11 ноября, получили жесткую реакцию Запада. "Против" выступили восемь стран Евросоюза, которые призвали РФ остановить подготовку к незаконным выборам на Донбассе. Соответствующее заявление перед началом заседания Совбеза ООН зачитала постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс.

"Мы как государства – члены Европейского Союза полностью поддерживаем независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах международно признанных границ. Мы осуждаем незаконные так называемые "выборы". Если они состоятся, эти незаконные выборы будут противоречить обязательствам, сделанным в соответствии с Минскими соглашениями, и нарушат украинское законодательство", – говорится в заявлении.

В свою очередь, заместитель постоянного представителя США при ООН Джонатан Коэн заявил, что Россия препятствует выполнению Минских соглашений, организовав незаконные "выборы" среди боевиков.

"США присоединяются к осуждению намерения провести т.н. выборы в Донецке и Луганске. Они незаконны и не имеют основания по украинскому законодательству. Эти выборы, которые были устроены Россией, мешают выполнению Минских соглашений... Выборы должны быть проведены согласно украинскому законодательству и стандартам ОБСЕ. Планируемые выборы не удовлетворяют этим требованиям. Россия мешает мирному процессу и это препятствует проведению переговоров Волкер-Сурков", – сказал он.

Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко озвучил цифру, в которую России обходится война на Донбассе, и четко дал понять, что Украина не собирается вести переговоры с боевиками, которые "являются марионетками Москвы".

"Москва создала и поддержала незаконные вооруженные формирования в Донецке и Луганске. Их существование невозможно без прямой финансовой помощи России, которая составляет 1,3 миллиарда американских долларов в год", – заявил постпред.

Кроме того, Заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло сделала заявление по российской агрессии в Азовском море. Она призвала Российскую Федерацию удержаться от провокаций и избегать риска эскалации в этом регионе.

"ООН следит за информацией о росте напряженности в Азовском море, которая негативно влияет на общую атмосферу в регионе. Мы подчеркиваем необходимость избегать риска эскалаций, провокаций и просчетов", – отметила она и также призвала стороны к быстрому прогрессу в воплощении Минских соглашений.

Россия ввела экономические санкции против Украины

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 1 ноября подписал постановление правительства РФ № 1300 о введении специальных экономических мер в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний. Об этом сообщила пресс-служба российского Кабмина.

"Вводятся специальные экономические меры в отношении физических и юридических лиц Украины, предусматривающие блокирование (замораживание) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы России. Санкции будут распространяться на 322 физических лица и 68 юридических лиц", – сообщила пресс-служба правительства РФ.

Среди тех, кто подпадает под санкции, в списке указаны сын президента Украины Алексей Порошенко, пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко, глава МВД Украины Арсен Аваков, глава Нацполиции Вячеслав Аброськин, генпрокурор Украины Юрий Луценко, и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, экс-премьер Украины Арсений Яценюк и другие официальные лица.

Что касается компаний, то в санкционный список среди прочих вошли госконцерн "Укрспирт", "Государственная продовольственно-зерновая корпорация", госпредприятие "Восточный горно-обогатительный комбинат" и "АвтоКрАЗ", а также "FOZZY Group", "Фармак" и "Мироновский хлебопродукт".

Нужно отметить, что как лидеры общественно мнения в соцсетях, так и рядовые пользователи язвительно высмеяли введение санкций России против Украины. Максимально жестко отреагировал президент Украины Петр Порошенко. На совместном с канцлером Германии Ангелой Меркель брифинге он призвал Россию убраться из Украины вместе со своими войсками, вместо того чтобы вводить санкции.

"Вместо того чтобы бряцать оружием на фронте посредством санкций, России надо сделать очень простую вещь: пойти вон из Украины, забрать свои войска, забрать свое оружие, восстановить территориальную целостность Украины. Решение о санкциях не было неожиданным. За небольшим исключением это список очень достойных людей… включая моего сына, включая половину моей администрации, большое количество народных депутатов, большинство членов коалиции, членов украинского правительства. Хочу сказать, что в Украине нахождение в списке – как какая-то государственная награда. По крайней мере, это так воспринимается", – заявил Порошенко.

После визита в Киев Ангела Меркель осталась недовольна ситуацией на Донбассе

Кстати об Ангеле Меркель. Официальный визит в Украину канцлера Германии, который состоялся 1 ноября, стал одним из главных политических событий недели. Визит состоялся по приглашению главы украинского государства.

Президент Украины Петр Порошенко встретил немецкого канцлера возле Мариинского дворца традиционно – с почетным караулом, оркестром и красной дорожкой. Госпожа Меркель поприветствовала почетный караул, поле чего начался раунд переговоров.

По информации официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер, в центре внимания переговоров – двусторонние отношения, а также конфликт на востоке Украины и реализация Минских договоренностей.

Впрочем, у этого визита были и скрытые причины. Кроме прочего, Ангела Меркель дала Киеву четкий сигнал, что немецкие власти определились и разрешат строительство российского газопровода "Северный поток-2". Но как рассказал сайту "Сегодня" руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, при этом украинской стороне было предложено возможное альтернативное решение проблемы транзита и некие гарантии сохранения определенных объемов поставок газа из РФ в Европу через украинскую территорию.

"По моему мнению, был сделан важный сигнал, который послала Меркель нашим чиновникам, что, несмотря на усилия Украины и наших партнеров – Польши и США, – против строительства "Северного потока-2", все-таки российский газопровод будет построен. По крайней мере, немецкая власть не будет этому противостоять. Мне кажется, что это тоже был четкий сигнал о том, что нужно договариваться не о том, чтобы заблокировать в полной мере строительство самого газопровода, а немцы предлагают нам вариант достигнуть договоренностей про квоты (на транзит газа из РФ в Европу через Украину. – Авт.), в которых будет сохранен объем транзита, чтобы Украина, грубо говоря, не потеряла транзитную мощь, нашу транзитную "трубу". Это был один из важных сигналов, потому что этот вопрос сейчас волнует, как многих украинских политиков, так и европейских", – отметил эксперт.

После визита в Киев госпожа Меркель сделала заявление о ситуации в Украине. Как она заявила 2 ноября на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, несмотря на успехи в деле демократизации страны и борьбы с коррупцией, ситуация в Украине остается очень серьезной.

"С одной стороны, есть успехи на пути демократизации Украины, борьбы с коррупцией, с другой, к сожалению, есть нежелательные моменты в реализации Минских договоренностей", – заявила Ангела Меркель.

Кстати говоря, это последний официальный визит Ангелы Меркель в Украину в должности канцлера Германии: она покидает политику. На следующих парламентских выборах, которые состоятся в 2021 году, действующая глава правительства Ангела Меркель не станет выдвигать свою кандидатуру на должность канцлера.

Порошенко посетит Турцию: стали известны детали визита

В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко собирается с официальным визитом в Стамбул. Так, 3 ноября в Стамбуле под председательством президентов Украины и Турции состоится седьмое заседание Стратегического совета высокого уровня. Там будут обсуждаться вопросы двустороннего политического диалога, современного состояния и перспектив развития украинско-турецкого сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, оборонно-промышленной, энергетической, транспортной, культурно-гуманитарной, образовательной и туристической сферах. Отдельно будут проведены переговоры между Порошенко и президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Также президент Украины примет участие в торжественном открытии мемориальной доски на бывшем здании дипломатической миссии УНР в 1919-1922 годах, посетит Стамбульский университет, где функционирует отделение украинского языка и литературы, и откроет выставку архивных документов, посвященную 100-летию украинско-турецких дипломатических отношений.

Также запланировано посещение украинским лидером Анталии, где состоится инаугурация консульства Украины в этом городе и центра культуры "Украинский дом".

Также стало известно, что 11 ноября президент Украины посетит Париж по приглашению французского лидера Эммануэля Макрона.