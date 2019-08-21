Зачем приезжал и с чем уехал из Киева премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху

/ Фото: president.gov.ua

Первый при новой власти визит в Украину лидера мирового масштаба – премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху – оставил двоякое впечатление. Ни одна из сторон не получила (да и не могла получить) решения наиболее важных для нее вопросов. В то же время и Украина и Израиль получили возможность сблизить свои позиции и наладить более тесные взаимоотношения. По сути, для Владимира Зеленского и Беньямина Нетаньяху нынешнее рандеву было встречей "на перспективу".

Что интересно Украине

За последнее время между странами накопился целый ряд вопросов, которые каждая из сторон в ходе визита попыталась решить или, как минимум, озвучить. Для Украины было важно, наконец, "запустить" зону свободной торговли. Украино-израильское соглашение о ЗСТ было подписано в январе нынешнего года, в июле Верховная Рада ратифицировала договор, а вот Израиль это сделать не спешит. Тем временем "запуск" ЗСТ мог бы дать определенный толчок развитию целых отраслей украинской экономики (подробнее об экономических вопросах, которые выносились на обсуждение в ходе визита Нетаньяху, читайте вскоре в отдельном материале сайта "Сегодня").

Еще одна заинтересованность Украины лежит в области военно-технического сотрудничества с Израилем. Ближневосточная страна обладает самыми передовыми технологиями в данной сфере. Безусловно, в условиях российской агрессии Украине было бы совсем не лишним укрепить обороноспособность с помощью современных вооружений, сделанных в Израиле или совместно с Израилем.

"Нам есть чему поучиться у Израиля и в вопросе военного противостояния агрессорам, и в вопросе выстраивания эффективной армии и так далее. Безусловно, интересует сотрудничество в военно-технической сфере, это направление нужно активно развивать", – отметил в комментарии сайту "Сегодня" политолог Владимир Фесенко.

Урегулирования требовал вопрос посещения гражданами Украины Израиля. Несмотря на безвизовый режим между странами, число немотивированных отказов в пропуске в ближневосточную страну украинских граждан просто зашкаливало. В феврале нынешнего года это привело к серьезному скандалу, в ходе которого МИД Украины в соответствующей ноте Израилю предупредил, что Украина может пересмотреть "целесообразность сохранения безвизового режима для граждан тех стран, где права наших соотечественников систематически нарушают".

Ключевым же интересом для Украины являются возможности Израиля если не стать посредником в мирном урегулировании на Донбассе, то, как минимум, заручиться поддержкой Нетаньяху, имеющего довольно доверительные отношения как с Дональдом Трампом, так и с Владимиром Путиным.

"Задача любого государственного деятеля – приумножать число друзей и уменьшать число врагов. Если мы будем действовать по принципу "кто не с нами, тот против нас", если Нетаньяху или Эрдоган, к примеру, договариваются с Путиным, мы не должны с ними общаться – это проигрышная стратегия. Мы должны использовать все возможности для зашиты наших национальных интересов", – говорит Владимир Фесенко.

В то же время эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего" Илья Куса скептически оценил перспективы возможного – явного или латентного – участия Израиля в урегулировании вопроса войны на Донбассе.

"Я не понимаю, зачем нам это нужно, и зачем это нужно Израилю, – сказал в комментарии сайту "Сегодня" Илья Куса. – Что Израиль может привнести в переговоры, что он может дать из того, что не могут дать те же Франция и Германия? И потом, если мы обращаемся за помощью к другому государству, сразу возникает вопрос: что мы за это можем ему предложить?".

Наконец, визит такого уровня был важен лично для президента Владимира Зеленского, стоящего сегодня перед необходимостью как можно скорее наладить личные связи с мировыми лидерами.

Что интересно Израилю

Что касается интересов израильской стороны, то здесь визит во многом объяснялся внутриполитической повесткой. В Израиле на носу досрочные парламентские выборы, и сегодня Нетаньяху необходимо заручиться поддержкой выходцев из пост-советских стран, значительная часть которых – из Украины. Учитывая, что главный конкурент Нетаньяху – как раз выходец из СССР (соответственно, пользующийся популярностью в этой среде), лидер политической партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман, визит в Украину для Нетаньяху имел крайне важное значение. В контексте выборов рассматривался и вопрос о возможном заключении договора о пенсионном обеспечении выходцев из Украины. Решение этого вопроса, безусловно, добавило бы баллов Нетаньяху и его партии.

Впрочем, в отношениях с Украиной у израильской стороны есть и другие серьезные интересы политического плана. В первую очередь, Израиль, безусловно, заинтересован в поддержке своих инициатив Украиной на международной арене. Напомним, что в последние годы с этим были проблемы – в первую очередь ввиду очевидной спорности этих инициатив. Так, Украина, будучи в 2016 году непостоянным представителем Совбеза ООН, проголосовала за резолюцию, осуждающую строительство Израилем поселений на территориях Палестины. В качестве ответа Израиль в последний момент отменил визит украинского премьера Владимира Гройсмана в Тель-Авив, что является крайне жестким с точки зрения дипломатии шагом. В 2017-м Украина не признала (и не признает до сих пор) перенос столицы Израиля в Иерусалим. А уже в нынешнем году – отказалась признавать суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Попытаться убедить Киев изменить свое мнение по этим вопросам – было не афишируемой, но, безусловно, одной из главных задач визита.

Сухой остаток

В итоге, как можно было заранее предположить, сторонам удалось разрешить (или, как минимум, задекларировать разрешение) лишь толики из большого списка вопросов.

"У нас слишком переоценили визит Нетаньяху. Он закончился так, как должен был закончиться, какого-то особого прорыва сложно было ожидать. Главная мотивация приезда Нетаньяху – это игра на электорат перед выборами. Плюс это определенное заигрывание с Украиной с целью послать определенный сигнал России, дабы она более активно общалась с Израилем по вопросам, которые его интересуют в первую очередь - безопасности на Ближнем Востоке. Так что, я считаю, что тут Нетаньяху получил больше, чем мы. Что касается Зеленского, то для него этот визит был важен с репутационной точки зрения, и как сигнал инвесторам - "вот 20 лет в Украине не было Нетаньяху, но появился Зеленский и премьер Израиля сразу приехал". Это действительно важный сигнал, если его правильно использовать", – говорит Илья Куса.

В целом, по результатам визита было заявлено о расширении зоны свободной торговли (которая, напомним, пока что вообще не работает) на сферу услуг. Стороны якобы нашли решение вопроса с поездками украинцев в Израиль – Нетаньяху обсуждал этот вопрос не только с главой украинского государства, но и с министром МВД Арсеном Аваковым. Владимир Зеленский призвал Израиль признать Голодомор геноцидом украинского народа. Вопросы поддержки Украиной экспансии на палестинские территории, переноса столицы, равно как и посредничества Израиля в мирном урегулировании на Донбассе, возможно, и затрагивались, но результаты их обсуждения на публику не выносились. Равно как ничего не было сказано о расширении сотрудничества в военной сфере и решении вопроса с пенсиями.

Всему этому есть свои объяснения. К примеру, решение вопроса пенсий выходцам из Украины, проживающим в Израиле, автоматически будет означать дополнительную финансовую нагрузку для Украины. А потому требует серьезного изучения. Расширение военно-технического сотрудничества между странами сегодня тормозится опасениями Израиля вызвать негативную реакцию России. Дело в том, что ближневосточная страна довольно тесно и выгодно сотрудничает сегодня с Москвой в данной сфере. При этом Кремль не заинтересован в аналогичном сотрудничестве Израиля с Украиной, и недвусмысленно дает это понять. Учитывая, что за последние годы Москва неоднократно демонстрировала решительный разрыв сотрудничества со странами, отказывающимися "учитывать интересы России", Израилю приходится тщательно взвешивать все возможные выгоды и потери от шагов навстречу Украине в данном вопросе. Кстати, сомнительно, что будет реализован и призыв Владимира Зеленского относительно Голодомора – из-за того же давления России.

В свою очередь и Украина вряд ли в обозримом будущем пойдет навстречу Израилю в вопросе переноса столицы или палестинских территорий. Поскольку такой шаг, учитывая оккупацию Россией украинских территорий, разрушит всю систему защиты украинских интересов на международном уровне.

"Если говорить чисто гипотетически, Израиль мог бы предложить свою помощь в урегулировании конфликта на Донбассе в обмен на уступки Украины по вопросу переноса столицы. Но зачем это нужно нам? Это слишком большая политическая цена – рисковать всей выстроенной системой защиты, нашей международной позицией в обмен на какую-то призрачную возможность. Нет гарантий, что Израиль что-то может в этой сфере сделать. Я бы не пошел на это", – говорит Илья Куса.

Тем не менее, визит, разумеется, нельзя назвать нерезультативным. Как минимум, часть актуальных вопросов была решена. А главное - заложены перспективы расширения сотрудничества между странами.

"У Нетаньяху особые отношения с Путиным. Тем не менее, при всем этом, отношения с таким мощным мировым лидером как Нетаньяху надо выстраивать, отношения с Израилем нужно укреплять. И слава Богу, что у израильского премьера есть интерес к Украине и к украинскому президенту. На мой взгляд, этот визит имеет очень важное значение, он работает на перспективу. Но главное – выжать из него максимум, отработать до конца пост-фактум", – отмечает политолог Владимир Фесенко.

Все подробности в спецтеме Визит Нетаньяху в Киев

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