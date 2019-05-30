Ночной кошмар для Путина: как избрание Зеленского может свернуть кремлевский режим

Путинский режим предлагает россиянам стагнацию, паранойю и изоляцию, пишет британский журналист

Фото: Сегодня

Избрание Владимира Зеленского президентом Украины не только разрушает мифы кремлевской пропаганды о нашей стране, но даже может привести к свержению режима Владимира Путина.

Об этом известный британский журналист Эдуард Лукас пишет издании Standpoint, сообщает Укринформ.

"Владимир может привести к падению Владимира ... Избрание Владимира Зеленского Президентом Украины – это ночной кошмар для Владимира Путина и его все более изношенного режима в России", – пишет журналист.

Лукас убежден, что прежде всего в Украине прошли настоящие выборы с полностью непредсказуемым результатом. Ведь на победу надеялись и Юлия Тимошенко, и Петр Порошенко, но победителем стал 41-летний Зеленский, который сыграл роль неожиданного президента из простого народа в телесериале.

"На фоне этого меркнет даже карьера Дональда Трампа, который пришел в Белый дом после участия в реалити-шоу", – отмечает он.

Автор напоминает, что в России неожиданные смены власти невозможны в ее пристально контролируемой политической системе: "Путин любит сюрпризы, но не тогда, когда они идут от избирателей", ведь в России власть не проигрывает выборы, потому что "как же можно?"

По мнению Лукаса, сам знак того, что люди могут делать выбор в настоящих выборах, уже достаточно плохой для Путина. Он разрушает стандартный нарратив российской пропаганды в отношении Украины – мол, это failed state с подделкой на демократию.

"В действительности же Украина дала отпор и остановила Россию. Экономика, общество, политическая система Украины попали под сильное давление – но Украина отказалась согнуться", – отмечает он.

Автор также отмечает, что происхождение Зеленского разрушает мифы российской пропаганды, мол, Украиной управляет "фашистская хунта, которая использует нацистских хулиганов для расправы с оппозицией".

"Оказывается, это не так. И даже крупнейшие российские патриоты теперь могут увидеть, что их властители лгали им об Украине. Они также могут задуматься – почему украинцы могут свободно выбирать свою власть, а россияне – нет", – говорит Лукас.

Журналист убежден, что, выиграв выборы, Зеленский имеет более сильный мандат, чем Путин.

"У него более весомый месседж: мощный коктейль из свободы, законности и достоинства, отношение к интеграции с внешним миром как к возможности, а не угрозы. При этом путинский режим предлагает своим людям стагнацию, паранойю и изоляцию", – объясняет он.

Лукас также уверен, что Зеленский гораздо сильнее в сфере коммуникаций, чем Путин, и приводит пример ответа нового президента Украины после путинского указа о "паспортизации" Донбасса.

Он также отмечает, что перед Зеленским возникает и ряд крупных вызовов. У него нет политического опыта, он противостоит парламенту и сети бюрократических интересов, часто переплетенных с коррумпированными интересами: "Перед ним стоят вызовы внешних и внутренних проблем. К тому же Кремль может повысить экономическое и военное давление и использовать свое влияние внутри Украины".

"Именно поэтому для нас за пределами Украины нужно помочь новой власти Зеленского всеми возможными способами. Мы воспринимали Украину как бастион против империализма Кремля. Сейчас ставки намного выше. Успех Украины может проложить путь к долгожданному рассвету демократии и свободы в России", – убежден Лукас.

Напомним, что Зеленский ответил Путину на "паспортизацию" оккупированного Донбасса. Он объяснил, что российский паспорт дает на самом деле – право быть арестованным за мирный протест, право не иметь свободных и конкурентных выборов, право забыть о наличии естественных прав и свобод человека.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ, согласно которому жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей имеют право обратиться сзаявлениями о приеме в гражданство РФ по упрощенной процедуре.

Украина привлекла к решению проблемы упрощения Россией выдачи российских паспортов жителям оккупированных территорий украинского Донбасса международные организации – управление Верховного комиссара ООН по правам человека и Международный комитет Красного Креста.

Мы также писали, что по этому поводу украинские власти решили созвать заседание Совета Безопасности ООН.

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