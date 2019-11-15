Новые данные о причастности России к крушению МН17: в Германии отреагировали

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Берлин принял во внимание новые данные Совместной следственной группы о причастности России к катастрофе малайзийского самолета рейса МН17, и считает их очень серьезными, однако по сути не комментирует. Об отношении немецкой стороны заявила 15 ноября на брифинге в Берлине официальный представитель МИД Германии Мария Адебар, сообщает "Укринформ".

"С нашей точки зрения, новые обвинения в сторону России являются очень серьезными", - сказала пресс-секретарь МИД.

Россия должна конструктивно сотрудничать с международной следственной группой с целью расследования преступления, подчеркнула дипломат.

Ранее сообщалось, что в рамках уголовного расследования гибели малайзийского Boeing рейса MH17 над Украиной в 2014 году Международная следственная группа во главе с Нидерландами опубликовала очередной призыв к свидетелям, который сопровождается несколькими ранее не публиковавшимися перехватами телефонных переговоров боевиков так называемой "ДНР" с их российскими кураторами.

"Переговоры, в частности, свидетельствуют о непосредственной причастности министра обороны России Сергея Шойгу и директора ФСБ (Федеральной службы безопасности) Александра Бортникова к координации действий сепаратистов на востоке Украины", - говорится в сообщении Conflict Intelligence Team.

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Как известно, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области после того, как был сбит, предположительно, ракетой "земля-воздух". Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

Британская разведка напрямую заявила, что именно Россия ответственна за крушение "Боинга", так как летом 2014 года российские военные доставили на Донбасс ЗРК "Бук", из которого был сбит самолет.

Также экспертно-журналистская группа Bellingcat считает, что нет сомнений – самолет МН17 сбил российский "Бук". Группа расследователей отмечает, что отличительные черты на снимке, который в качестве доказательств был представлен Объединенной следственной группой доказательства, совпадают с теми, что видно на правом борту "Бука 332", обнаруженного в России еще за четыре недели до трагедии с самолетом.

Также были обнародованы имена главных подозреваемых в катастрофе MH17. В списке подозреваемых указаны российские офицеры Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Николай Ткачев.

Отметим, нидерландский парламент одобрил требование к правительству выяснить роль Украины в катастрофе малайзийского Boeing MH17 в июле 2014 года на Донбассе.

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