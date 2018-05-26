Новые санкции Украины против российских СМИ: появилась реакция ОБСЕ

По мнению Гарлема Дезира, иностранные СМИ, как таковые, не должны включаться в списки санкций

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Гарлем Дезир заявил, что иностранные СМИ и представители не должны включаться в списки санкций после недавнего решения властей Украины в отношении информационных агентств РИА Новости Украина и Россия Сегодня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт организации.

"Свобода выражения мнений и свобода средств массовой информации являются основополагающими обязательствами государств-участников ОБСЕ. Любые ограничения, налагаемые на эти права, должны быть ограничены по масштабу, пропорциональны и обеспечивать адекватные гарантии против злоупотреблений. Иностранные СМИ, как таковые, не должны включаться в списки санкций", – сказал Дезир.

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Напомним, президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО от 2 мая о применении санкций против некоторых физических и юридических лиц, связанных с агрессией Российской Федерации против Украины, указом №126/2018 от 14 мая.

После заседания СНБО 2 мая Украина ввела персональные санкции в отношении российских чиновников. Как сообщили в СНБО, санкции вводятся на три года или бессрочно в отношении физических и юридических лиц, причастных к российской агрессии против Украины, к подготовке и проведению незаконного голосования в оккупированном Крыму в рамках выборов президента РФ, представителей российской оккупационной администрации в Крыму, боевиков российских вооруженных формирований на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей и тому подобное.

Также введены санкции в отношении лиц, причастных к информационной и киберагресии против нашей страны, к противоправным действиям против граждан Украины, которые незаконно удерживаются в России, депутатов государственной думы и членов совета федерации федерального собрания Российской Федерации и тому подобное.

Кроме того, было продлено действие санкций, примененных в предыдущие годы.

Накануне Государственный комитет телевидения и радиовещания предложил применять санкции к российским издательствам, которые выпускают книги антиукраинского содержания. Решение должен рассмотреть Кабинет министров и одобрить Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).

Ранее ОБСЕ прояснила свою позицию по "выборам" президента России в Крыму.