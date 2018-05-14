ОБСЕ прояснила свою позицию по "выборам" президента России в Крыму

БДИПЧ ОБСЕ в своем отчете по президентским выборам в России ничего не указала о фальсификации этих выборов в Крыму

Во всех документах ОБСЕ подразумевается, что Крым и Донбасс являются территорией Украины, даже если это не указано в резолюции, заявляет президент Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ Георгий Церетели.

"В каждой резолюции и заявлении, во всех отчетах, которые мы публикуем, и информации, которую мы предоставляем как организация..., мы никогда не поддаём сомнению неделимость территории Украины. Если в документе... нет упоминания о территории Крыма, то там есть упоминание и ссылка на предыдущий документ, в котором также отмечается, что мы поддерживаем неделимость и суверенитет территории Украины", – сказал Церетели на брифинге в понедельник в Киеве, отвечая на вопрос о том, что, по словам первого вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко, БДИПЧ ОБСЕ в своем отчете по президентским выборам в России ничего не указала о фальсификации этих выборов в Крыму.

Его подержал специальный представитель ПА ОБСЕ по вопросам Восточной Европы Кент Харстед.

"Как специальный координатор миссии по наблюдению за выборами в 2014 году, я хотел бы дополнить, что каждый раз, когда мы упоминаем Украину, мы говорим о том, что Крым и территория Донбасса являются ее неотъемлемой частью, и когда мы говорим о выборах на территории Российской Федерации, то они не имеют никакого отношения к территории Крыма", – сказал Харстед.

Ранее Совет ЕС официально ввел санкции против лиц, причастных к незаконным выборами президента РФ в оккупированном Крыму.

Напомним, 18 марта в России состоялись президентские выборы. Также они были незаконно проведены в оккупированном Крыму. Сайт "Сегодня" писал о том, как в мире отреагировали на "выборы Путина" в Крыму. Европейцы объяснили, почему они считают российские выборы на полуострове незаконными.