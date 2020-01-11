Обращение Зеленского о сбитом в Иране самолете МАУ: онлайн-трансляция

Глава государства рассказал о ситуации с расследованием крушения украинского самолета

Фото: REUTERS/Charles Platiau

Президент Украины Владимир Зеленский выступит с обращением к украинскому народу и расскажет о ситуации с расследованием катастрофы самолета Международных авиалиний Украины под Тегераном.

Обращение главы государства состоится после консультаций с группой украинских специалистов, работающих на месте трагедии в Иране, международными партнерами, а также телефонного разговора с президентом Ирана Хасаном Рухани.

Сайт "Сегодня" будет вести онлайн-трансляцию обращения президента.

Напомним, ранее в Офисе президента были обнародованы фото с места крушения самолета, на которых четко видно следы осколков на обшивке самолета.

Как заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, у Киева были доказательства ракетного удара Ирана по украинскому самолету еще до того, как поступила информация от международных партнеров и прозвучало признание Тегерана.

Сайт "Сегодня" внимательно следит за всеми событиями вокруг этой трагедии, больше об этом читайте в нашей хронике: "Крушение самолета МАУ в Иране: признание Тегерана и подробности расследования (фото, видео)".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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