Не мог связаться и сбил украинский самолет: в Иране уже нашли "крайнего"

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Украинский Boeing-737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины"как "вражеский объект" определил оператор ПВО. Он же и выпустил по лайнеру ракету, рассказал командующий Военно-космическими войсками Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Амир-Али Хаджизаде.

По его словам, из-за помех в связи оператор не доложил об обнаружении объекта командованию и принял роковое решение самостоятельно.

"Либо сработала система помех, либо сеть была занята, но он не смог связаться", – цитирует слова генерала издание IRNA.

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Хаджизаде отметил, что у оператора было всего 10 секунд на принятие решения, но для этого он должен был получить подтверждение.

"В этом и заключается ошибка оператора. Но, в тех условиях произошел сбой в системе связи, и он не смог получить подтверждение и принял это ужасное решение. Ракета была выпущена и самолет был сбит", – заявил иранский военный.

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Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что причиной авиакатастрофы самолета МАУ под Тегераном стала ошибка, допущенная в период кризиса иранскими военными.

Напомним, Boeing-737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, разбился после вылета из аэропорта Тегерана. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе – граждане Канады и Ирана.

Сайт "Сегодня" внимательно следит за всеми событиями вокруг трагедии в Тегеране. Более детально об этом читайте в специальной хронике: "Крушение самолета МАУ в Иране: признание Тегерана и подробности расследования (фото, видео)".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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