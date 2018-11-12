Донбасс, миротворцы, война: что нужно знать о визите Порошенко во Францию

Пока в "ЛНР-ДНР" проходили фейковые выборы, в Париже их осудили европейские лидеры

Визит президента Украины в столицу Франции 11 ноября начался с того, что Петр Порошенко с супругой приняли участие в памятной церемонии, посвященной столетию завершения Первой мировой войны у Триумфальной арки в Париже. В церемонии также приняли участие главы более 70 государств и правительств и лидеры международных организаций.

Среди них – канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, президент США Дональд Трамп, президент России Владимир Путин и другие официальные лица.

Как сообщили в пресс-службе президента, памятные мероприятия начались с воинской церемонии и исполнения национального гимна Франции. Также был торжественно зажжен Вечный огонь.

У Вечного огня молодые люди из разных стран зачитали воспоминания очевидцев – известных писателей, которые собственными глазами видели ужасы Первой мировой и описали их в своих произведениях.

В ходе официального визита лидер украинского государства провел встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Одной из тем, которые обсуждал в Париже Петр Порошенко с Меркель и Макроном, стала тема проведения Россией "выборов" на оккупированных территориях Донбасса. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко в своем микроблоге в Тwitter.

"Порошенко, Меркель и Макрон проводят трехсторонние переговоры в Париже по фейковым "выборам", которые Россия проводит на оккупированной части Донбасса", – написал он.

И канцлер Германии Ангела Меркель, и президент Франции Эммануэль Макрон высказали свою однозначную позицию по фейковым выборам – категорическое осуждение. Об этом сообщил по итогам трехсторонней встречи в Париже президент Украины Петр Порошенко.

"Была озвучена твердая позиция относительно осуждения "выборов" и поддержки нашей территориальной целостности и независимости нашего государства. Четко было отмечено, что это брутальное нарушение Российской Федерацией взятых на себя обязательств в рамках Минских соглашений. Отмечено очень ответственное отношение Украины к выполнению договоренностей", – сказал он в ходе брифинга.

По словам Петра Порошенко, во время встречи обсуждался также вопрос миротворческой миссии на оккупированных территориях Донбасса.

"По моему мнению, только миротворцы способны обеспечить компонент безопасности Минских соглашений, прекратить обстрелы и заставить, если хотите, Россию выполнять взятые на себя обязательства. Бесполезно договариваться со страной, которая отказывается выполнять зафиксированные на бумаге обязательства, под которыми стоит подпись президента или уполномоченного Россией представителя", – сказал президент.

Также лидеры трех государств затронули тему "узников Кремля" и необходимости срочного возвращения к обмену украинских военнослужащих, которые незаконно удерживаются российскими оккупационными войсками на Донбассе.

Фейковые выборы на Донбассе осудили не только лидеры Франции и Германии. Так, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс считает, что это была попытка дестабилизировать ситуацию в Украине. А значит, организаторы незаконных "выборов" на Донбассе должны быть наказаны санкциями.

"В то время, как мир чтит жертв Первой мировой войны, Кремль продолжает дестабилизировать восточную Украину: незаконные "выборы" в так называемых "Донецкой и Луганской народных республиках" на территории Украины – еще одно нарушение "минского процесса" и международного закона. Против организаторов этого действа должны быть введены санкции", – написал Линкявичюс в Twitter.

В целом, по словам лидера украинского государства, во время визита во Францию он провел более 40 встреч и обсуждений. В частности, 10 ноября состоялось "короткое обсуждение" с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом Порошенко сообщил журналистам по результатам трехсторонних переговоров с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже.

Глава государства отметил, что по итогам этого обсуждения 11 ноября состоялась встреча министра иностранных дел Украины Павла Климкина и госсекретаря США Майка Помпео.

"Договорились о проведении 16 ноября комиссии стратегического партнерства в Вашингтоне на уровне министров иностранных дел. Комиссия была основана еще почти 10 лет назад, и мы договорились возобновить ее работу как символ того, что партнерство между Украиной и США носит стратегический характер", – добавил Порошенко.

Что такое День перемирия и почему он так важен для Украины

День перемирия отмечается во Франции с 2011 года. Именно в этот день, 11 ноября, был подписан Мирный договор, положивший конец Первой мировой войне. А в этом году особая дата – ровно 100 лет назад со дня ее окончания. В День перемирия в стране поминают погибших не только на Первой мировой, но и во всех войнах, в которых когда-либо участвовала Франция. Так, в этом году в торжественной церемонии приняли участие главы более 70 государств и правительств, а также лидеры международных организаций.

Приглашение главы украинского государства на эту церемонию свидетельствует о признании Украины в мировой истории, – считает профессор Киево-Могилянской академии, доктор исторических наук Алексей Гарань. По его словам, мировое сообщество в Париже отдало почести также и украинцам, которые сражались и погибли на полях Первой мировой войны.

"Это столетие, которое сейчас отмечается, это уважение погибшим. И именно тот факт, что Украина приглашена, это очень важно, потому что в действительности украинцы тогда также воевали как в составе Российской империи, так в составе и Австро-Венгерской империи. Приглашение Украины на этот праздник важно в контексте того, что постоянно говорит Путин, что Россия везде побеждала и могла бы это сделать без Украины. Это приглашение говорит о той роли, о тех жертвах, которые несли Украина во время как Первой, так и Второй мировой войны", – считает Гарань.

Кроме того, по словам эксперта, приглашение говорит о признании Украины в современной системе безопасности.