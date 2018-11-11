Встреча Порошенко с Макроном и Меркель: о чем говорили

Канцлер Германии Ангела Меркель, а также президент Франции Эммануэль Макрон высказали свою четкую позицию относительно категорического осуждения организованных Россией фейковых выборов на оккупированных территориях Донбасса, сообщил президент Украины Петр Порошенко по итогам трехсторонней встречи в Париже.

"Была озвучена твердая позиция относительно осуждения "выборов" и поддержки нашей территориальной целостности и независимости нашего государства. Четко было отмечено, что это брутальное нарушение Российской Федерацией взятых на себя обязательств в рамках Минских соглашений. Отмечено очень ответственное отношение Украины к выполнению договоренностей", – сказал он в ходе брифинга.

По его словам, во время встречи обсуждался также вопрос миротворческой миссии на оккупированных территориях Донбасса.

"По моему мнению, только миротворцы способны обеспечить компонент безопасности Минских соглашений, прекратить обстрелы и заставить, если хотите, Россию выполнять взятые на себя обязательства. Бесполезно договариваться со страной, которая отказывается выполнять зафиксированные на бумаге обязательства, под которыми стоит подпись президента или уполномоченного Россией представителя", – сказал президент.

Также лидеры трех государств затронули тему "узников Кремля" и необходимости срочного возвращения к обмену украинских военнослужащих, которые незаконно удерживаются российскими оккупационными войсками на Донбассе.

Как сообщалось, украинский президент находится с визитом в Париже, где проходят мероприятия по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.

Тем временем пока во Франции проходил Парижский фору ради мира, на оккупированном Россией Донбассе проходили фейковые выборы, подрывающие какие-либо усилия по урегулированию конфликта.