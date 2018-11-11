Порошенко, Меркель и Макрон обсуждают в Париже фейковые выборы на Донбассе

Сегодня, 18:41

Президент участвует в открытии Парижского форума ради мира

Фото: twitter Цеголко
Фото: twitter Цеголко

Президент Украины Петр Порошенко во время своего визита в Париж по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны обсуждает с канцлером Германии Ангелой Меркель, а также президентом Франции Эммануэлем Макроном проведение Россией на Донбассе "выборы".

Об этом сообщил пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко в своем микроблоге в Тwitter.

"Порошенко, Меркель и Макрон проводят трехсторонние переговоры в Париже по фейковых "выборов", которые Россия проводит на оккупированной части Донбасса"– написал он.

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Накануне Порошенко сообщил, что вопрос "выборов" 12 ноября рассмотрит Постоянный совет Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе(ОБСЕ).

А глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин на фоне происходящего на оккупированных территориях Донбасса анонсировал усиление международных санкций в отношении России.

О том, как проходят "внеочередные выборы" на оккупированных территориях читайте в материале сайта: "Дешевые продукты, лотерея и вооруженные боевики: как проходят псевдовыборы в ОРДЛО".
Париж, Порошенко, Меркель, обсуждение, псевдовыборы, Макрон
Источник:

"Сегодня"

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