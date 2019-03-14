Освобождение пленных украинских моряков: Россия отказывается обсуждать вопрос

Российская сторона также отказывается вести переговоры по обмену заключенными

Фото: AFP

Освобождение пленных украинских моряков: Россия отказывается обсуждать вопрос //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d6a/f69/5c6d6af69cf38.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d6a/f69/5c6d6af69cf38.jpg 2019-03-14T07:19:00+02:00 Политика Российская сторона также отказывается вести переговоры по обмену заключенными

Российская сторона категорически отказывается обсуждать требования Украины по освобождению захваченных в Черном море украинских моряков. Об этом по итогам переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске 13 марта заявил официальный представитель Украины Евгений Марчук, сообщает "Радио Свобода".

"Российская сторона категорически отказывается вообще обсуждать этот вопрос, у них даже была попытка уйти, когда я высказывал позицию Украины по этому поводу. Но все-таки они остались и дослушали", – рассказал дипломат.

Кроме того, Россия также отказывается вести переговоры по обмену 25 россиян, отбывающих наказание в украинских местах лишения свободы, на 25 удерживаемых Москвой граждан Украины.

"Представители ОРДО и ОРЛО категорически не хотят также обсуждать обмен заложниками, до этого мы подробно обсуждали", – отметил Марчук.

Ранее в ООН заявили, что 24 украинских моряка, которых российские силовики захватили в ноябре 2018 года возле Керченского пролива, могут считаться военнопленными.

Напомним, ранее сообщалось, что психолого-психиатрическую экспертизу назначили для 11 украинских военных моряков.

Кроме того, ранее адвокат Николай Полозов рассказал, что к некоторым военнопленным морякам подселили "специальных" сокамерников для проработки – чтобы они дали показания на себя или своих сослуживцев.

Также сообщалось, что специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер потребовал у России немедленно освободить украинских моряков.

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