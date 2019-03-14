Освобождение пленных украинских моряков: Россия отказывается обсуждать вопрос
Российская сторона также отказывается вести переговоры по обмену заключенными
Российская сторона категорически отказывается обсуждать требования Украины по освобождению захваченных в Черном море украинских моряков. Об этом по итогам переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске 13 марта заявил официальный представитель Украины Евгений Марчук, сообщает "Радио Свобода".
"Российская сторона категорически отказывается вообще обсуждать этот вопрос, у них даже была попытка уйти, когда я высказывал позицию Украины по этому поводу. Но все-таки они остались и дослушали", – рассказал дипломат.
Кроме того, Россия также отказывается вести переговоры по обмену 25 россиян, отбывающих наказание в украинских местах лишения свободы, на 25 удерживаемых Москвой граждан Украины.
"Представители ОРДО и ОРЛО категорически не хотят также обсуждать обмен заложниками, до этого мы подробно обсуждали", – отметил Марчук.
Ранее в ООН заявили, что 24 украинских моряка, которых российские силовики захватили в ноябре 2018 года возле Керченского пролива, могут считаться военнопленными.
Напомним, ранее сообщалось, что психолого-психиатрическую экспертизу назначили для 11 украинских военных моряков.
Кроме того, ранее адвокат Николай Полозов рассказал, что к некоторым военнопленным морякам подселили "специальных" сокамерников для проработки – чтобы они дали показания на себя или своих сослуживцев.
Также сообщалось, что специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер потребовал у России немедленно освободить украинских моряков.
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