Отрезать Путина от Босфора и арестовать российские корабли: ТОП-5 главных цитат недели

Украинские банки впервые за пять лет вышли на прибыльность, а украинская церковь впервые становится автокефальной

Большинство громких заявлений уходящей недели касались фактов наглой агрессии Кремля в Керченском проливе: как сдержать агрессора, что ему противопоставить и каковы дальнейшие военные планы Путина. На этом фоне едва не затерялись хорошие новости. Так, банковский сектор Украины впервые за пять лет показал рост, а текст Томоса об автокефалии украинской церкви уже утвержден Синодом. Читайте главные цитаты недели в специальном материале сайта "Сегодня".

Порошенко: Путин хочет аннексировать еще одну часть Украины

Президент РФ Владимир Путин своей агрессией в Азовском море дает понять, что и далее планирует захватывать украинскую территорию, не исключено даже новое наземное наступление. Об этом президент Украины Петр Порошенко рассказал в интервью одной из ведущих немецких газет Bild.

По его словам, во время прохода через Керченский пролив корабли ВМС Украины придерживались всех норм международного права, а у Киева теперь есть доказательства атаки российскими военными.

"Мы должны были отреагировать после этого акта агрессии, и именно поэтому я ввел военное положение в некоторых регионах, потому что нам нужно защищать нашу страну. Как и в 2014 году, Путин хочет аннексировать еще одну часть Украины, он ведет себя так же, как и тогда. Путин хочет вернуть прежнюю Российскую империю. Крым, Донбасс, он хочет всю страну. Как российский император, каким он видит себя, его империя не может функционировать без Украины, он видит нас колонией. Этого он хотел в начале конфликта и этого он все еще хочет сейчас", – сказал Порошенко.

На днях лидер украинского государства рассказывал, что Путин больше не скрывает, что это был его приказ расстрелять корабли Украины. По его словам, в соответствии с международным правом – это прямой акт агрессии, отметил глава государства.

Гройсман: Российские корабли должны быть арестованы

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал Евросоюз к зеркальным действиям против России после агрессивных действий России в Азовском море. Об этом он заявил в интервью изданию Die Welt.

"Если Россия незаконно арестовывает наши корабли и сажает наших моряков в тюрьму, то российские корабли должны быть арестованы", - отметил премьер, особо подчеркнув, что инцидент в Керченском проливе "еще раз продемонстрировал", что Россия является "агрессором и оккупантом".

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп из-за агрессивных действий России в Азовском море отказался от встречи с хозяином Кремля Владимиром Путиным, которая должна была состояться на саммите "Большой двадцатки" в Аргентине.

Командующий ВМС: России нужно перекрыть Босфор

Командующий Военно-морскими силами Украины, вице-адмирал Игорь Воронченко заявил 28 ноября, что ответом Киева на агрессию России в Азовском море нужно перекрыть для России Босфор. Об этом он заявил на II Международной конференции по вопросам морской безопасности в Киеве.

"В связи с этим и под нормы Конвенции Монтре, а именно девятнадцатого пункта, будем просить о закрытии пролива Босфор Турецкой Республикой (для судов РФ. – Ред.), чтобы россияне знали, как нарушать нормы международного права", – сказал Воронченко.

Вице-адмирал уверен, что РФ пытается установить и распространить свое доминирование в Балтийском море, в Арктике, на Среднем и Дальнем Востоке.

"Установление контроля над Украиной является для России критически важным, так как полная реализация тех демократических и евроатлантических преобразований приведет к краху имперских амбиций и авторитарной государственной машины РФ", – убежден вице-адмирал.

Президент Украины: Томос – это грамота о нашей духовной независимости

28 ноября президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с решением Синода: в Константинополе принято решение о созыве Объединительного Православного Собора, дату проведения которого вскоре объявит Патриарх Варфоломей. Также Синод утвердил текст Томоса о предоставлении независимости Украинской церкви.

"Томос – это грамота о нашей духовной независимости. Украинская Церковь становится одной из пятнадцати самостоятельных православных церквей, из которых и состоит Вселенское Православие", – цитирует пресс-служба президента слова Петра Порошенко.

Напомним, что 11 октября Синод Вселенского патриархата принял позитивное решение по Украинской церкви, хотя сам Томос не был получен. Согласно решению, процедура предоставления Томоса была продолжена Константинополем, а Украине для получения независимости церкви нужно лишь объединение церквей.

Замглавы НБУ: Прибыль украинских банков в 2018 выросла в семь раз

Как заявила первая заместительница председателя Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова, украинские банки впервые за пять лет могут выйти на прибыль.

"Прибыль банков за 10 месяцев этого года выросла в семь раз и составляет уже 14,8 млрд гривен. За октябрь прибыль составила 3,9 млрд гривен", – написала Рожкова на своей странице в Facebook.

Она добавила, что есть объективные причины возврата банков к прибыльности.

"[Это] значительный рост как процентных, так и комиссионных доходов банков. И конечно, рекордно низкие расходы на формирование резервов в этом году. За 10 месяцев сектор сформировал резервов на 21,4 млрд гривен, на 25% меньше год к году", – сообщила Рожкова.

Напомним, что украинцы продолжают нести деньги в банки, количество вкладов растет. По данным НБУ, в конце третьего квартала 2018 года общий депозитный портфель работающих украинских банков составил 968 млрд грн. Это на 34,7 млрд грн (3,73%) больше, чем в конце второго квартала. Если сравнивать с началом 2018 года, рост еще больше — 38,4 млрд грн, или 4,14%.