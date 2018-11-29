Порошенко: Есть признаки, что Путин может начать новое наземное наступление

Президент РФ Владимир Путин своей агрессией в Азовском море дает понять, что и далее планируется захватывать украинскую территорию, не исключено даже новое наземное наступление.

Об этом президент Украины Петр Порошенко рассказал в интервью одной из ведущих немецких газет Bild.

По его словам, во время прохода через Керченский пролив корабли ВМС Украины придерживались всех норм международного права, а у Киева теперь есть доказательства атаки российскими военными.

"Мы должны были отреагировать после этого акта агрессии, и именно поэтому я ввел военное положение в некоторых регионах, потому что нам нужно защищать нашу страну. Как и в 2014 году, Путин хочет аннексировать еще одну часть Украины, он ведет себя так же, как и тогда. Путин хочет вернуть прежнюю Российскую империю. Крым, Донбасс, он хочет всю страну. Как российский император, каким он видит себя, его империя не может функционировать без Украины, он видит нас колонией. Этого он хотел в начале конфликта и этого он все еще хочет сейчас", – сказал Порошенко.

Глава государства отметил, что хозяин Кремля, мягко говоря, не в восторге от идеи сближения Украины с ЕС и НАТО, поэтому и происходит эта новая российская агрессия.

"Есть признаки того, что Путин может также планировать новое наземное наступление. Эти спутниковые изображения (войск РФ по всей украинско-российской границе. – Ред.) были представлены всем нашим партнерам. … Мы не можем принять эту агрессивную политику России: сначала это был Крым, а затем восточная Украина, теперь он хочет Азовское море…", – подчеркнул президент.

На днях Порошенко рассказывал, что Путин больше не скрывает, что это был его приказ расстрелять корабли Украины. По его словам, в соответствии с международным правом – это прямой акт агрессии, отметил глава государства.

Напомним, 25 ноября Россия неожиданно перешла в "наступление" в Керченском проливе, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Корабль ФСБ РФ сначала протаранил украинский буксир, после этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть украинских моряков. Также был захват трех кораблей и 24 члена экипажей оказались в заложниках.

Вместе с тем украинская сторона инициировала внеочередное заседание Совбеза ООН по российской агрессии, а мировое сообщество в свою очередь резко осудило нападение россиян на украинские корабли. Читайте подробней хронику событий по ответу Украины на агрессию России в Азовском море.

В то же время военный эксперт Михаил Жирохов рассказал в комментарии сайту "Сегодня", пойдет ли Путин после Азова на блокаду Одессы. По его мнению, Россия не решится пойти на блокирование судоходства в Черном море из-за страха перед НАТО.