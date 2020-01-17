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Отставка Гончарука: "слуга народа" дала премьеру дельный совет

17 января, 12:46

Виталий Рябошапка

К Гончаруку есть вопросы, но за них не отправляют в отставку, считает Мария Мезенцева

Еще утром в пятницу, 17 января, нардепы из президентской фракции "Слуга народа" в Верховной Раде не планировали отправлять в отставку правительство.

Об этом сайту "Сегодня" сообщила народный депутат (фракция "Слуга народа") Мария Мезенцева.

"Я сегодня проводила совещание по евроинтеграции, поэтому не была на утреннем заседании фракции. Но, насколько мне известно, коллеги не собирались никого отправлять в отставку.

Во-первых, премьер имеет иммунитет на год, и уйти он может только по собственному желанию. Но в таком случае, это желание выражено в юридически неправильной форме.

Во-вторых, вопросы к правительству, конечно есть. Но это не те вопросы, из-за которых правительство отправляют в отставку", – считает нардеп.

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"Мы понимаем, что в наследство Кабмину достался и сформированный прошлым правительством бюджет и проблемы в экономике и в социальной ситуации. Но все это вещи, которые за три месяца "вытянуть" ни одно правительство не в состоянии. Они работают", – говорит Мария Мезенцева.

При этом народный депутат отказалась давать этическую оценку действиям Гончарука, чей голос якобы звучал на скандальных пленках разговоров премьер-министра с представителями Кабмина и Нацбанка, на котором обсуждались вопросы экономики, а также коммуникация с президентом Владимиром Зеленским.

"Можно ли говорить так друг о друге, даже среди коллег? Я не Гончарук, и не могу ему советовать. Я могу так сказать: я бы вела себя более сдержанно (в разговорах). И это касается всех нас. Я всегда говорила и говорю своим коллегам: на первом месте у нас должно быть уважение к себе и другим. Вне зависимости от того, это президент, премьер, коллега по комитету или фракции. Другой вопрос, если мы говорим о пленках, то вопрос – что это за пленки? Если это подделка, как пишут многие СМИ (а они пишут "голос, похожий на голос премьера"), это одно. В противном случае стоит поднимать вопрос о безопасности. Потому что получается, любой разговор, любое совещание может быть записано", – сказала Мария Мезенцева.

Напомним, Алексей Гончарук выступил в Раде и заявил, что на правительство ведется большое число информационных атак.

Напомним, отставка Алексея Гончарука стала полной неожиданностью для народных депутатов из фракции "Слуга народа".

Сайт "Сегодня" следит за развитием темы, больше читайте в спецтеме: "Отставка Гончарука: все подробности, реакция политиков и экспертов" .

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Источник: Сегодня

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