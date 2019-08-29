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Первое заседание новой Рады и День памяти защитников Украины: топ-темы дня

29 августа, 11:36

Украинский парламент IX созыва начинает работу, а в стране чествуют жертв Иловайской трагедии

29 августа впервые отмечается День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность страны.

После торжественного заседания Верховной Рады Украины пройдет первый рабочий день нового парламента. Ожидается ряд важных решений, в том числе, назначение членов нового правительства.

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Будет оглашен приговор в деле киевлянки, которая на 11 дней оставила без присмотра двух своих малышей в закрытой комнате, в результате один из них умер от голода.

Министры обороны и министры иностранных дел 28 стран Евросоюза начнут двухдневную неформальную встречу в столице председательствующей в Совете ЕС Финляндии.

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Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон после визита в Украину посетит Молдову, где недавно разгорелся политический кризис.

Днем ранее новости "Сегодня" сообщали, что в Дрогобыче произошел обвал в жилом доме, Россия готовит запуск "трубы" в обход Украины. Больше об итогах 28 августа смотрите в сюжете:

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Финляндия Верховная Рада Евросоюз Зеленский Болтон визит в Киев

Источник: Сегодня

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