Порошенко: Это окончательное "до свидания" газовой петле

Президент рассказал о победе Украины в газовой войне с Россией

Президент Украины Петр Порошенко объяснил, готова ли Украина на компромисс с "Газпромом".

"Газпром" в соответствии с решением Стокгольмского арбитража должен транзитировать газ через Украину. Это не его благотворительность. Это не его жест поддержки Украины. Это прямые обязательства. Обязательства и решение суда нужно выполнять. Точка", – заявил он в интервью телеканалу "Украина".

Порошенко подчеркнул, что Украина будет делать максимум возможного для того, чтобы деверсифицировать свои энергопоставки точно также, как это должен сделать Евросоюз.

"Хочу подчеркнуть, что когда-то на 100% Украина потребляла газ из России и, более того, прошлая власть мотивировала, чтобы газа потреблялось больше. Мы потребляли 48 млрд кубометров для того, чтобы доить украинскую экономику и финансировать коррупционные схемы", – заявил президент.

По словам президента, на сегодняшний день ситуация изменилась. "Мы обеспечили, чтобы огромный дефицит в 100 млрд гривен, которые имел НАК Нафтогаз был ликвидирован. Непрозрачные схемы ликвидированы. Это чрезвычайно эффективный механизм борьбы с коррупцией", – отметил он.

Порошенко объяснил, что первым делом, когда был избран президентом Украины в 20014 году, он обговорил с премьер-министром Арсением Яценюком четкую работу в двух направлениях.

"Во-первых, это диверсификация. А во-вторых, мы решительно сокращали потребление российского газа. Сначала 16 млрд кубов, потом 5 млрд кубов, потом ноль", – заявил он и добавил, что важной также была позиция не бояться и обратиться в суд. И Украина получила блестящий результат.

"Это победа не только в деньгах. Это победа имеет геостратегическое значение. Это как безвиз. Это окончательное "до свидания" газовой ветке или газовой петле", – добавил он.

Полную версию интервью с президентом Украины Петром Порошенко смотрите на канале "Украина" в 23:00.

Также Порошенко заявил, что "Газпром" выплатит Украине все до копейки.

Напомним, как заявлял главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, Украина требует от России заплатить за срыв поставок газа, так как Украине пришлось переплатить за поставки газа из Европы после газового демарша России с 1 марта.

В свою очередь, как сообщалось в российских СМИ, Москва якобы признала долг перед Украиной. После всех взаимозачетов "Газпром" должен будет отсчитать "Нафтогазу" 2,5 миллиарда долларов.

Напомним, Стокгольмский арбитраж 28 февраля 2018 года обязал "Газпром" компенсировать "Нафтогазу" 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух решений суда "Газпром" оказался должен Украине 2,56 млрд долларов.