Порошенко признал ошибки, а Трамп рассказал о попытке госпереворота: ТОП-5 цитат

Выборы президента Украины – по-прежнему самая горячая тема уходящей недели

Фото: AFP.

Лидер Украины пообещал исправить свои ошибки, а вице-президент США призвал Кремль оставить Венесуэлу в покое. Читайте главные цитаты в специальном материале сайта "Сегодня".

Петр Порошенко: Я сделал ошибку в кадровой политике

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что признал ошибки и будет их исправлять. Как сообщает сайт главы государства, президент заявил в эфире одного из украинских телеканалов, что учел допущенные ошибки в стратегической коммуникации и кадровой политике.

"Действительно изменил коммуникацию, в том числе и с гражданским обществом. Спасибо, потому что эта инициатива шла от гражданского общества в эти напряжённые времена", – сказал глава государства и поблагодарил за содействие организации встречи с общественными экспертами.

"Первая ошибка — коммуникационная. Стратегическая коммуникация была полностью разрушена. Решения принимались кулуарно, а даже если они были абсолютно правильные, они не вызывали доверия у общества. Надо было научиться в новых условиях. Это то, что нас тоже отличает от России — ты убедить общество. Это будет правило следующие пять лет — изменение стратегической коммуникации. Когда ты объяснишь, когда ты учтешь замечания общественных активистов — это точно будет работать лучше. Я признал эту ошибку", – подчеркнул президент.

"И вторая ошибка — ошибка в кадровой политике. Действительно, не ошибается тот, кто ничего не делает. Но были очевидные ошибки в назначении тех или иных фамилий", – резюмировал Петр Порошенко.

Владимир Гройсман: Выборы президента – не повод для отставки премьера

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман расставил точки над "и" в вопросе отставки после президентских выборов. Так, он заверил, что не собирается уходить в отставку до выборов в Верховную Раду. Глава правительства заявил, что будет работать до октября 2019 года, пишет LB.ua.

"Выборы президента – не повод для отставки премьера", – подчеркнул Гройсман.

При этом премьер-министр не ответил, готов ли он к замене части министров по президентской квоте. Однако, добавил он, что это право президента одновременно должно быть подтверждено парламентом.

Также Гройсман отметил, что не учитывает президентские рейтинги, и предложил дождаться официальных результатов выборов от ЦИК.

Александр Лукашенко: Если ты не знаешь, за кого голосовать – не голосуй

Ранее в ЦИК Беларуси позитивно оценили выборы в Украине, а вот белорусский лидер Александр Лукашенко резко высказался по выборам в Украине. Он считает, что основная борьба за власть в Украине развернется именно на парламентских выборах, а не сейчас, на президентских. Об этом Лукашенко заявил во время рабочей поездки в минской области, сообщает пресс-служба президента Беларуси.

Фото: president.gov.by

Он напомнил, что в Украине многие вопросы зависят от принятия решений парламентом

"Порошенко удавалось договориться, была своя фракция (большинство в Верховной Раде. – Ред.). Ну, станет там Петров, Зеленский, Сидоров (президентом) – все решится на парламентских выборах. А там будет разброс большой", – сказал Лукашенко.

Президент Беларуси также резко отреагировал на намеки, что якобы Лукашенко уже видит действующего президента Украины победителем выборов, а также напомнил, что в России по полной "дубасят" Зеленского, вспоминая его актерскую профессию.

"Если ты не знаешь, за кого голосовать, – не голосуй. Зачем ты голосуешь, зачем рискуешь? Нет, он (Лукашенко. – Ред.) Порошенко поддерживает. Как будто Порошенко у меня друг, а Зеленский враг. А что, актер не может быть президентом?", – сказал белорусский лидер и привел в пример Рональда Рейгана, который избирался президентом США после актерской карьеры.

Дональд Трамп: Меня пытались отстранить от должности в результате госпереворота

Президент США Дональд Трамп заявил о попытке госпереворота в США. Так, по его словам, решение начать расследование сговора с Россией, в который, как предполагается, вступил избирательный штаб действующего президента США Дональда Трампа в 2016 году, и само расследование, было попыткой государственного переворота.

Именно так заявил глава Белого дома 10 апреля перед рабочей поездкой в штат Техас.

"Это была попытка государственного переворота. Это была попытка отстранить президента от должности. Это было незаконное расследование, оно было начато незаконно", — сказал Трамп.

Вдобавок к этому он назвал расследование "незаконной охотой на ведьм" и заверил в том, что "больше всего сейчас заинтересован в том, чтобы вернуться к тому самому моменту, когда все это началось, и изучить его".

"Все это знали. И теперь они попались. То, что они сделали, было государственной изменой, это было ужасно, это было нарушением нашей конституции", — добавил Трамп.

Майк Пенс: России и Ирану нечего делать в Венесуэле

Вице-президент США Майк Пенс указал России "на выход" из Венесуэлы – он призывает Москву дать венесуэльскому народу самостоятельно восстановить демократию в своем государстве

"Будь то Россия или Иран, президент США Дональд Трамп ясно дал понять, что России и Ирану нечего делать в Венесуэле. Они должны отойти в сторону и дать возможность народу Венесуэлы восстановить демократию", – заявил он журналистам после экстренного заседания Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации в Венесуэле.

Пенс добавил, что Соединенные Штаты намерены представить в ООН проект резолюции о легитимности Хуана Гуайдо в качестве президента Венесуэлы.

"Мы представим резолюцию в какой-то форме", — сказал он, не став уточнять, когда именно это может произойти.

На самом заседании американский вице-президент, что "США готовят проект резолюции, признающий легитимность Хуана Гуайдо" и призвал всех поддержать его.

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