Гройсман расставил точки над "и" в вопросе отставки после президентских выборов

Глава правительства напомнил о правилах замены министров по президентской квоте

Владимир Гройсман. Фото: Кабинет министров Украины

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заверил, что не собирается уходить в отставку до выборов в Верховную Раду. Глава правительства заявил, что будет работать до октября 2019 года, пишет LB.ua.

"Выборы президента – не повод для отставки премьера", – подчеркнул Гройсман.

При этом премьер-министр не ответил, готов ли он к замене части министров по президентской квоте. Однако, добавил он, что это право президента одновременно должно быть подтверждено парламентом.

Также Гройсман отметил, что не учитывает президентские рейтинги, и предложил дождаться официальных результатов выборов от ЦИК.

Как известно, ранее Центральная избирательная комиссия объявила результаты первого тура выборов президента Украины. Победу одержал Владимир Зеленский с результатом немногим более 30% голосов. Действующий президент Петр Порошенко набрал 15,95%.

Второй тур выборов состоится 21 апреля, так как ни один из кандидатов не набрал в первом туре более 50% голосов.

Также "Сегодня" выясняли, за кого отдали свои голоса украинские политики в первом туре выборов президента.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Гройсман расставил точки над "и" в вопросе отставки после президентских выборов". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.