Гройсман расставил точки над "и" в вопросе отставки после президентских выборов
Глава правительства напомнил о правилах замены министров по президентской квоте
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заверил, что не собирается уходить в отставку до выборов в Верховную Раду. Глава правительства заявил, что будет работать до октября 2019 года, пишет LB.ua.
"Выборы президента – не повод для отставки премьера", – подчеркнул Гройсман.
При этом премьер-министр не ответил, готов ли он к замене части министров по президентской квоте. Однако, добавил он, что это право президента одновременно должно быть подтверждено парламентом.
Также Гройсман отметил, что не учитывает президентские рейтинги, и предложил дождаться официальных результатов выборов от ЦИК.
Как известно, ранее Центральная избирательная комиссия объявила результаты первого тура выборов президента Украины. Победу одержал Владимир Зеленский с результатом немногим более 30% голосов. Действующий президент Петр Порошенко набрал 15,95%.
Второй тур выборов состоится 21 апреля, так как ни один из кандидатов не набрал в первом туре более 50% голосов.
Также "Сегодня" выясняли, за кого отдали свои голоса украинские политики в первом туре выборов президента.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " Гройсман расставил точки над "и" в вопросе отставки после президентских выборов". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"Нельзя останавливаться на полпути": Гройсман рассказал о перспективах сильной экономики
Премьер выступил на Киевском форуме по безопасности
Украина выбирает президента: знают ли украинцы программы кандидатов
С аргументами или без, иногда уверенно или с долей сомнений украинцы называют фамилию своего кандидата в президенты