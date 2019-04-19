Порошенко считает, что нужно перезапустить Окружный админсуд Киева

Президент поддерживает предложение министра юстиции

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко высказывается за скорейшее квалификационное оценивание судей Окружного административного суда Киева, который в четверг признал национализацию ПриватБанка незаконной.

"Поддерживаю предложение министра юстиции Павла Петренко: обращаюсь с просьбой ускорить квалификационное оценивание судей, в том числе и в части добросовестности с привлечением, если это будет необходимо, общественных активистов общественного совета добросовестности, чтобы перезапустить Окружной административный суд города Киева и обеспечить, чтобы, наконец, он прошел судебную реформу", – сказал Порошенко на заседании СНБО в Киеве.

Также Порошенко заявил об обеспокоенности мировых финансовых организаций в связи с признанием Окружным админсудом Киева.

Кроме того, Порошенко заявил о необходимости недопущения паники среди населения в связи с решением суда по ПриватБанку. Президент обещает защитить позицию относительно стабильности национальной денежной единицы.

Напомним, что Министерство финансов Украины и НБУ готовятся обжаловать решение киевского суда по "Привату".

Кроме того, мы писали, что Петр Порошенко считает решение судьи "авантюрой", которая может обернуться потерей денег десятка миллионов клиентов и дефолтом в Украине.Также сообщалось, что международные партнеры Украины, в том числе и США, внимательно наблюдают за ситуацией, которая развивается вокруг ПриватБанка. Американские дипломаты напомнили о том, что тогда международные партнеры Украины поддержали решение правительства Нацбанка национализировать ПриватБанк ради защиты интересов вкладчиков и стабильности финансовой системы страны в целом.

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