После милитаризации Крыма Россия хочет пробить сухопутный "коридор" в АРК – генерал-разведчик

Очередной эскалацией ситуации в Азовском и Черном морях Россия пытается реализовать одновременно несколько тактических сценариев против Украины, включая блокирование свободного судоходства в морских украинских акваториях и усиление политического давления на Киев. Также в Кремле могут решиться на активизацию военных действий для захвата сухопутного участка материковой Украины, чтобы открыть для себя проход в оккупированный Крым.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал эксперт по вопросам безопасности, ветеран внешней разведки Украины, генерал-лейтенант Василий Богдан.

"В контексте Азовского кризиса мы должны говорить об акте прямой агрессии РФ в результате вооруженной атаки на часть Военно-морских сил ВС Украины и попытке России, во-первых, доминировать в военном, экономическом и политическом отношениях в акватории Азовского моря, блокировать Мариуполь с Бердянском, чтобы таким образом сделать невозможным для Украины дальнейшее поступательное развитие судоходства. А во-вторых, попробовать в очередной раз пробить сухопутный "коридор" в Крым посредством захвата Бердянска, Мариуполя и т.д.", – подтвердил он.

Комментируя милитаризацию оккупированного Крыма и планы России построить новую радиолокационную станцию (РЛС) "Воронеж-М" системы предупреждения о ракетном нападении в районе Севастополя, Василий Богдан отметил, что Москва намеренно идет на переброску в АРК новых вооружений и техники для создания на захваченном полуострове неприступной для Украины и ее западных партнеров российской военно-морской базы.

"В этом ничего странного нет – Россия медленно, но верно превращает Крымский полуостров в военно-морскую базу. РФ прекрасно понимает незаконность своих действий – аннексию Крыма и Севастополя, а поэтому в ожидании определенных действий (в военно-политическом плане по деоккупации АРК. – Авт.) и со стороны Украины, и международного сообщества, и НАТО на тот случай, если возникнет такая необходимость. А для этого, по логике Кремля, РФ надо быть готовой. Сейчас в Крыму уже находятся не только комплексы С-400, средства радиоэлектронной борьбы и т.д., но и ядерное оружие на вооружении Черноморского флота и, возможно, на тех военных складах, которых очень много в АРК, начиная еще со времен Первой мировой войны (или еще раньше, со времен российско-турецкой войны). Поэтому в планах России по размещению в Крыму новой РЛС нет ничего удивительного. По моему мнению, главное заключается в том, что мир уже давно должен был поставить вопрос о демилитаризации Крыма и Севастополя, чтобы освободить эту незаконно захваченную Россией украинскую территорию, восстановив суверенитет Украины и ее территориальную целостность в международно признанных границах", – объяснил ветеран внешней разведки.

Как сообщалось, оккупанты намерены построить под Севастополем новую РЛС "Воронеж-М" системы предупреждения о ракетном нападении.

Ранее стало известно, что оккупанты усилили противовоздушную оборону в Крыму еще одним комплексом С-400, а до этого на полуострове были развернуты три дивизиона С-400 – в районе Евпатории, Феодосии и Севастополя. Также оккупанты заявляли, что в Крыму создана военная группировка, которая способна обеспечить защиту от всех угроз – в нее, среди прочего, входят корабли Черноморского флота, морская авиация и авиация противовоздушной обороны. Кроме того, на полуострове был создан армейский корпус, а в его составе – соединения береговой обороны, разведки, артиллерийские части, подразделения противовоздушной обороны, инженерного и тылового обеспечения, связи и другие.

Напомним, 26 ноября власти Украины пошли на радикальные меры из-за нового витка агрессии РФ против украинских кораблей в Азовском море. Президент Петр Порошенко издал указ на решение СНБО относительно особого правового режима в некоторых областях Украины. В итоге Верховная Рада ввела военное положение в 10 областях страны.

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