"Праздник" катастрофы на ЧАЭС: депутат Тищенко снова оконфузился

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко, который ранее "отличился" резким ответом журналистке, оконфузился, назвав катастрофу на Чернобыльской атомной электростанции "праздником".
Казус произошел в прямом эфире одного из украинских телеканалов, сообщил в своем Telegram Антон Поляков.
"Пользуясь случаем, хотел бы напомнить, что 26-го (апреля) будет праздник очень большой, очень важный... это трагедия – Чернобыльская катастрофа. И хочу напомнить всем вам, о том, что... не забудьте поздравить, поблагодарить, поклониться всем людям, которые много-много лет защищали нас от этой катастрофы", – заявил Тищенко.
В этот момент ведущие перебили парламентария, уточнив, что Чернобыльская катастрофа все же не праздник.
"Да, господин Тищенко. Только же не праздник, Чернобыльскую катастрофу мы вспоминаем со слезами на глазах", – заметил ведущий.
Напомним, ранее представитель "Слуги народа" удивил своим ответом на вопрос, что он знает о "формуле Штайнмайера" – Тищенко рассказал о надувной кукле и сравнил Украину с насосом. В кулуарах Рады журналист начала задавать вопросы о скандальной формуле по Донбассу, после чего нардеп сначала дал нелепое сравнение Украины.
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"Я сравниваю сегодня Украину, нашу родную, нашу Украину, которую нам построили наши "папередники", с насосом. Где куда ни возьмешь, что ни берешь – все что-то не работает", – сказал Тищенко.
Напомним, что авария на Чернобыльской АЭС признана катастрофой планетарного масштаба – в результате взрыва и пожара 26 апреля 1986 года произошел выброс радиоактивных материалов, которые распространились на огромные территории. После аварии было решено выселить людей из окрестностей АЭС, а также создать Зону отчуждения вокруг Чернобыля.
Ранее мы сообщали о масштабных пожарах в Чернобыльской зоне отчуждени . Огромные выгоревшие территории Зоны отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС сняли с беспилотника аэроразведки.
Новости "Сегодня" собрали все подробности масштабного ЧП, а также фото и видео из Чернобыля.
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