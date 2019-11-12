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Пристайко о разведении сил на Донбассе: Россия загнана в угол

12 ноября, 03:12

По словам главы МИД, пока шаг навстречу должна сделать Россия

Фото: ukrinform.ru

Фото: ukrinform.ru

Конкретная дата следующей встречи лидеров Нормандской четверки обсуждается по дипломатическим каналам, однако Россия еще не дала согласия на нее.

Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко в эфире одного из украинских телеканалов.

По словам главы МИД, пока шаг навстречу должна сделать Россия, поскольку со стороны Украины первые действия на пути к стабилизации ситуации на Донбассе уже сделаны.

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"Что касается разведения и готовности российской стороны к разведению. Я думаю, что когда мы начинали этот процесс летом, они вообще не верили, что мы способны двигаться по этому пути … Сейчас фактически мяч на стороне России. Россия загнана в угол", — считает Пристайко.

Как заявил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, саммит лидеров Нормандской четверки (Украина, Германия, Франция, Россия) может состояться до конца 2019 года. При этом он опроверг сообщения о том, что встреча может состояться 24 или 26 ноября.

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Отметим, что накануне глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что саммит в "нормандском формате" состоится в течение ближайших нескольких недель.

Также мы сообщали о том, что Германия и Франция приветствовали позитивное развитие в реализации Минских соглашенийпо урегулированию ситуации на востоке Украины и ожидают проведения саммита в "нормандском формате", на котором может быть утверждена дорожная карта по Донбассу.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что встреча лидеров стран "нормандской четверки" состоится в ноябре либо до конца 2019 года.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Россия Донбасс Нормандская четверка нормандский формат разведение сил Вадим Пристайко

Источник: Сегодня

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