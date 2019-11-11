У Путина озвучили позицию по саммиту "нормандской четверки"

Никаких препятствий для встречи лидеров в нормандском формате нет, заявил Ушаков

Путин и Ушаков (справа). Фото: kremlin.ru

Саммит лидеров "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина) может состояться до конца 2019 года, но конкретные даты пока не обсуждались. Об этом журналистам заявил в понедельник помощник президента России Юрий Ушаков.

"Я думаю, такая возможность есть", – ответил представитель Кремля на вопрос, возможно ли проведения саммита в текущем году.

Он отметил, что есть определенные подвижки, связанные с подписанием "формулы Штайнмайера" и отводом сил от линии соприкосновения, а также "в принципе согласован проект итогового документа".

"Какие-то подвижки есть, они будут учитываться при рассмотрении вопроса о проведении саммита", – подчеркнул представитель Кремля.

При этом помощник президента РФ опроверг сообщения о том, что встреча в нормандском формате может состояться 24 или 26 ноября.

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"Могу сказать, что 24 и 26 ноября не обсуждались в качестве возможных дат проведения саммита. Конкретика по датам вообще не обсуждалась", – сказал Ушаков.

По его словам, "никаких препятствий" для встречи лидеров в нормандском формате нет.

"Есть просто желание провести саммит так, чтобы он дал новый позитивный результат, чтобы не заниматься исправлением тех или иных документов, которые раньше были согласованы, а продвигаться дальше", - пояснил Ушаков, отметив, что для этого нужно осуществить "хотя бы первые шаги" для реализации прежних договоренностей.

Помощник президента РФ заключил, что должны сложиться предпосылки для успешного проведения саммита, который бы означал сигнал к продвижению вперед в урегулировании.

Он добавил, что подготовка к встрече идет серьезная и обстоятельная, ведутся активные переговоры как между лидерами в ходе телефонных разговоров, так и между их помощниками.

Ранее посол Франции в Украине Этьен де Понсен заявил, что даты саммита в "нормандском формате"все еще нет, несмотря на выполнение Украиной необходимых условий.

Отметим, что глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что саммит в нормандском формате состоится в течение ближайших нескольких недель.

Также мы сообщали о том, что Германия и Франция приветствовали позитивное развитие в реализации Минских соглашений по урегулированию на востоке Украины и ожидают проведения саммита в "нормандском формате" (Россия, Германия, Франция и Украина), на котором может быть утверждена дорожная карта по Донбассу.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский выразил надежды на то, что встреча лидеров стран "нормандской четверки" состоится в ноябре либо до конца 2019 года.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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