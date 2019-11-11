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У Путина озвучили позицию по саммиту "нормандской четверки"

11 ноября, 16:23

Никаких препятствий для встречи лидеров в нормандском формате нет, заявил Ушаков

Путин и Ушаков (справа). Фото: kremlin.ru

Путин и Ушаков (справа). Фото: kremlin.ru

Саммит лидеров "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина) может состояться до конца 2019 года, но конкретные даты пока не обсуждались. Об этом журналистам заявил в понедельник помощник президента России Юрий Ушаков.

"Я думаю, такая возможность есть", – ответил представитель Кремля на вопрос, возможно ли проведения саммита в текущем году.

Он отметил, что есть определенные подвижки, связанные с подписанием "формулы Штайнмайера" и отводом сил от линии соприкосновения, а также "в принципе согласован проект итогового документа".

"Какие-то подвижки есть, они будут учитываться при рассмотрении вопроса о проведении саммита", – подчеркнул представитель Кремля.

При этом помощник президента РФ опроверг сообщения о том, что встреча в нормандском формате может состояться 24 или 26 ноября.

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"Могу сказать, что 24 и 26 ноября не обсуждались в качестве возможных дат проведения саммита. Конкретика по датам вообще не обсуждалась", – сказал Ушаков.

По его словам, "никаких препятствий" для встречи лидеров в нормандском формате нет.

"Есть просто желание провести саммит так, чтобы он дал новый позитивный результат, чтобы не заниматься исправлением тех или иных документов, которые раньше были согласованы, а продвигаться дальше", - пояснил Ушаков, отметив, что для этого нужно осуществить "хотя бы первые шаги" для реализации прежних договоренностей.

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Помощник президента РФ заключил, что должны сложиться предпосылки для успешного проведения саммита, который бы означал сигнал к продвижению вперед в урегулировании.

Он добавил, что подготовка к встрече идет серьезная и обстоятельная, ведутся активные переговоры как между лидерами в ходе телефонных разговоров, так и между их помощниками.

Ранее посол Франции в Украине Этьен де Понсен заявил, что даты саммита в "нормандском формате"все еще нет, несмотря на выполнение Украиной необходимых условий.

Отметим, что глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что саммит в нормандском формате состоится в течение ближайших нескольких недель.

Также мы сообщали о том, что Германия и Франция приветствовали позитивное развитие в реализации Минских соглашений по урегулированию на востоке Украины и ожидают проведения саммита в "нормандском формате" (Россия, Германия, Франция и Украина), на котором может быть утверждена дорожная карта по Донбассу.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский выразил надежды на то, что встреча лидеров стран "нормандской четверки" состоится в ноябре либо до конца 2019 года.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Россия Нормандская четверка нормандский формат

Источник: ТАСС

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