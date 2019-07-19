Прощай, мажоритарка: что нужно знать об обновленной избирательной системе в Украине

Место в списках не будет иметь значения, а ЦИК для нардепов посчитает "цену" одного мандата

Фото: АFP PHOTO/ SERGEI SUPINSKY.

Одним из финальных аккордов VIII созыва Верховной Рады стал Избирательный кодекс. Народные депутаты работали над ним пять лет и приняли документ в предпоследний день свой каденции. "Сегодня" проанализировали документ.

Избирательный кодекс

В первом чтении кодекс приняли еще осенью 2017-го. За два года нардепы наработали 4568 правок, которые рассматривали больше месяца. В четверг, 11 июля, парламент принял закон, хотя и не с первого раза — спикеру ВР Андрею Парубию пришлось ставить его на голосование 17 раз! Если президент подпишет документ новые правила заработают с 1 декабря 2023 года. Основные новшества кодекса — отказ от мажоритарки и открытые партийные списки.

Предполагается, что в Украине будет 27 избирательных округов (вместо 213-ти) и партии будут подавать два типа списков — единый в общегосударственном округе и еще 27 региональных. В бюллетене останется две графы: в первую нужно будет записать номер партии, а во вторую — номер кандидата от нее. После Центризбирком по специальной формуле распределит мандаты. Сначала чиновники посчитают, какие партии преодолели барьер в 5% (он остался неизменным), и вычислят "цену" одного депутатского кресла. Для этого они поделят количество голосов всех "проходных" партий на 450 депутатов. Если опираться на данные прошлых выборов в ВР, то "цена" мандата составляет чуть больше 25 тыс. голосов.

По этой цифре ЦИК определит, сколько кандидатов из региональных списков станут нардепами — комиссия поделит общее количество голосов, поданных за партию в округе на "цену". Например, если партия получила 200 тыс. голосов, то в округе она может рассчитывать на 8 мандатов. Победитель внутри регионального списка будет определяться только количеством голосов, и даже если кандидат был под номером 15, но набрал больше всех, то именно он попадет в парламент.

Эти правила будут действовать не только на выборах в парламент, но и на выборах депутатов ВР Крыма, областных советов и горсоветов городов, где число избирателей превышает 90 тыс. Правда, любые выборы до 2023 года будут проходить по смешанной системе с мажоритарными округами.

Будущее закона

Впрочем, закон еще должен подписать президент. При этом его представитель в ВР Руслан Стефанчук отметил, что документ нужно тщательно изучить, и обратил внимание на количество голосований, которое он назвал нарушением регламента.

Политолог Игорь Петренко, в свою очередь, сомневается, что закон подпишут в нынешней редакции.

"На мой взгляд, у команды президента действительно есть основания прибегнуть к своему праву вето. При этом, я думаю, у него могут сослаться и на факты неперсонального голосования, и на нарушение регламента при количестве голосований. С другой стороны, даже если на Кодекс не наложат вето, то, скорее всего, будет идти речь о внесении в него изменений, и нас ждет еще одна волна работы над этим документом. Это будет касаться и политической рекламы и ответственности партий. Я думаю, что в том виде, в котором его принял парламент, он не заработает", — резюмирует он.

Ответственность избирателя

Один из соавторов кодекса нардеп Леонид Емец отмечает — кодекс предполагает не только технические новшества непосредственно на выборах, но и глубинные изменения в отношениях "избиратель — власть":

"К примеру, избиратель должен знать кандидата. Не будет ситуаций, когда человек получит название партии или партийного лидера, а в нагрузку — группу людей, которые на самом деле абсолютно неважны для него, поскольку он не влияет, будут они депутатами или нет. Избиратель должен поддержать того, кому он доверяет. А чтобы довериться, нужно человека знать. Кроме того, избиратель и общество будут чувствовать ответственность за результат выборов — не получится свалить на то, что результат украли или купили. Человек будет понимать, что он выбрал этих людей. И если он выбрал идиотов, то он сам будет в этом виноват, будет понимать это и, надеюсь, сделает выводы на будущее".

Напомним, ранее новости "Сегодня" проанализировали результаты работы Рады: декоммунизация, курс в НАТО и 2500 законодательных актов. В Верховной Раде восьмого созыва состоялось 580 пленарных заседаний, которые, однако, нередко проходили в полупустом зале.

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