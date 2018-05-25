Путин оконфузился перед Макроном, говоря о Сенцове

Президент России Владимир Путин обсудил с французским лидером Эммануэлем Макроном вопрос освобождения украинских политзаключенных, однако умудрился приписать режиссеру Олегу Сенцову "журналистскую деятельность".

"Вы сейчас про Сенцова спросили. Вы знаете, что господин Сенцов был задержан за подготовку к террористическим актам, а не за свою журналистскую деятельность", – ответил российский лидер французским журналистам.

Отметим, что Сенцов режиссер, а не журналист. Возможно, Путин мог его перепутать с другим украинским политзаключенным журналистом Романом Сущенко.

В то же время Путин прокомментировал задержание главреда "РИА Новости Украина", возмутившись, что этому вопросу иностранная пресса не уделяет внимание.

"Несколько дней назад был задержан ваш коллега, российский журналист (Кирилл Вышинский – ред.), ему предъявляются обвинения в государственной измене за его публичную позицию и его работу в качестве журналиста. Почему-то его судьба вас не интересует. Согласитесь – это странно. Давайте внимательно относиться ко всем происходящим процессам в Европе, Восточной, Западной, на любых континентах. Добросовестные и мужественные журналисты работают в условиях конфликтов, подвергаются опасности, а многие рискуют своей жизнью и даже погибают", – подчеркнул президента РФ.

В свою очередь, Эммануэль Макрон сказал, что на встрече с Путиным поднимался вопрос украинского и российского режиссеров – Олега Сенцова и Кирилла Серебренникова.

Напомним, недавно в России 130 ученых и деятелей культуры обратились с призывом освободить Сенцова. В итоге у Путина ответили на призывы освободить украинца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это "будет принято к сведению, как и те обращения, которые были до сих пор".

Как известно, недавно Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку. Он настроен голодать "до конца", заявил 21 мая его адвокат Дмитрий Динзе. По его словам, этим голоданием Сенцов пытается добиться не своего освобождения, в которое он уже не верит, а освобождения других политических пленников из российских тюрем.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. Украинский режиссер был признан виновным в создании на территории полуострова террористического сообщества. Верховный суд РФ позже признал законным вынесенный приговор.