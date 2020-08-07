Путин пожаловался Лукашенко на "третьи силы": ухудшают отношения России и Беларуси

Телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина в пятницу, 7 августа, состоялся по инициативе хозяина Кремля.

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Об этом со ссылкой на пресс-службу главы белорусского государства сообщает БЕЛТА.

Сначала Лукашенко и Путин обсудили двустороннюю повестку и актуальные вопросы противодействия пандемии COVID-19 в двух странах, выработки вакцины для борьбы с этой инфекцией.

(Любопытно, что пресс-служба Кремля умолчала о том, что Лукашенко и Путин разговаривали о борьбе с коронавирусом. Видимо, не сочла ее достаточно важной для упоминания. – Ред .)

Потом они перешли к ходу избирательной кампании в Беларуси. При этом Путин говорил "о важности дальнейшего развития братских белорусско-российских отношений и необходимости противостоять негативным тенденциям и действиям третьих сил, которые могут привести к их ухудшению".

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Но все же самой главной темой разговора стало задержание 33 российских граждан на территории Беларуси .

В тренде Венедиктова созвонилась с генпрокурором Беларуси: говорили о выдаче Украине наемников Вагнера

"В этой связи было подчеркнуто стремление вместе самым серьезным образом разобраться в данной ситуации. Президенты договорились максимально предметно и тщательно изучить каждый имеющийся факт с тем, чтобы установить истинные причины сложившейся ситуации, найти виновных и привлечь их к ответственности", – цитирует агентство пресс-службу Лукашенко.

Сообщалось, что якобы президент Украины Владимир Зеленский давал наводку Лукашенко по наемникам Вагнера, после чего они были задержаны.

Также сообщалось, что Зеленский обсудил с Лукашенко выдачу наемников Вагнера Украине.

Сайт "Сегодня" писал, что Лукашенко обещал дать "зеленый свет" экстрадиции боевиков Вагнера в Украину.

Видео: Пул Первого/Telegram

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Все подробности в спецтеме Задержание наемников ЧВК "Вагнер" в Минске

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