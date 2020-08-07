Українська
$ 27,68
32,8
  1. Новости политики

Путин пожаловался Лукашенко на "третьи силы": ухудшают отношения России и Беларуси

7 августа, 14:50

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Лидер Беларуси обещает хозяину Кремля найти виновных в задержании наемников Вагнера

Телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина в пятницу, 7 августа, состоялся по инициативе хозяина Кремля.

Реклама

Об этом со ссылкой на пресс-службу главы белорусского государства сообщает БЕЛТА.

Сначала Лукашенко и Путин обсудили двустороннюю повестку и актуальные вопросы противодействия пандемии COVID-19 в двух странах, выработки вакцины для борьбы с этой инфекцией.

(Любопытно, что пресс-служба Кремля умолчала о том, что Лукашенко и Путин разговаривали о борьбе с коронавирусом. Видимо, не сочла ее достаточно важной для упоминания. – Ред .)

Потом они перешли к ходу избирательной кампании в Беларуси. При этом Путин говорил "о важности дальнейшего развития братских белорусско-российских отношений и необходимости противостоять негативным тенденциям и действиям третьих сил, которые могут привести к их ухудшению".

Реклама

Но все же самой главной темой разговора стало задержание 33 российских граждан на территории Беларуси .

В тренде
Венедиктова созвонилась с генпрокурором Беларуси: говорили о выдаче Украине наемников Вагнера

"В этой связи было подчеркнуто стремление вместе самым серьезным образом разобраться в данной ситуации. Президенты договорились максимально предметно и тщательно изучить каждый имеющийся факт с тем, чтобы установить истинные причины сложившейся ситуации, найти виновных и привлечь их к ответственности", – цитирует агентство пресс-службу Лукашенко.

Сообщалось, что якобы президент Украины Владимир Зеленский давал наводку Лукашенко по наемникам Вагнера, после чего они были задержаны.

Также сообщалось, что Зеленский обсудил с Лукашенко выдачу наемников Вагнера Украине.

Сайт "Сегодня" писал, что Лукашенко обещал дать "зеленый свет" экстрадиции боевиков Вагнера в Украину.

Видео: Пул Первого/Telegram
Реклама

Все подробности в спецтеме Задержание наемников ЧВК "Вагнер" в Минске

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Беларусь наемники выборы президента Владимир Путин телефонный разговор Александр Лукашенко ЧВК Вагнера

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Старая гвардия" на маневрах: зачем Кравчук и Фокин нужны в переговорах по ДонбассуПолитика
"Слуги народа" придумали новый слоган для местных выборовПолитика
Украине выгоднее, чтобы Лукашенко остался президентом Беларуси: дипломат озвучил причину
Украине выгоднее, чтобы Лукашенко остался президентом Беларуси: дипломат озвучил причинуПолитика
Вы спали: Лукашенко опять нахамил Украине из-за аннексии Крыма
Вы спали: Лукашенко опять нахамил Украине из-за аннексии КрымаПолитика
Ермак анонсировал новый обмен пленными 100 на 100: кого вернет Украина
Ермак анонсировал новый обмен пленными 100 на 100: кого вернет УкраинаПолитика
Зеленский объяснил назначение экс-чиновника МВД времен Януковича
Зеленский объяснил назначение экс-чиновника МВД времен ЯнуковичаПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять