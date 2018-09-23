Проход кораблей ВМС Украины под Крымским мостом: в сети опубликовали видео

Сегодня, 18:06

Украинские суда успешно прошли через Керченский пролив под Крымским мостом 

Фото: mil.in.ua
Фото: mil.in.ua

В сети появилось видео прохода украинских кораблей – поисково-спасательного судна A500 "Донбасс" и морского буксира A830 "Корец", под Крымским мостом.

Как известно, судно и буксир, которые 20 сентября отправились с походом из Западной военно-морской базы ВМС Украины в Одессе в Бердянск, станут там основой новосозданной военно-морской базы украинского флота в Азовском мореПроход украинских судов сопровождала береговая охрана ФСБ России в оккупированном Крыму.

Кроме того, ВВС США направили к проливу самолет-разведчик для осуществления патрулирования.

Также из бердянского морского порта навстречу украинским кораблям, направились малые бронированные артиллерийские катера P177 "Кременчуг" и P178 "Лубны".

Кроме того, министр обороны Украины Стапан Полторак в комментарии сайту "Сегодня" раскрыл детали операции и создания военной базы. Он рассказал, что украинские суда успешно прошли через Керченский пролив под Крымским мостом и направились по акватории Азовского моря к месту дислокации в Бердянск. Никаких эксцессов и провокаций во время прохода украинских судов не зафиксировано
Керченский пролив, ВМС Украины, Крымский мост, суда

Вы сейчас просматриваете новость "Проход кораблей ВМС Украины под Крымским мостом: в сети опубликовали видео". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Петр Порошенко. Фото: www.president.gov.ua

Защитим свои интересы: Порошенко сделал заявление по Крымскому мосту

29 Мая, 16:49

Речь идет о незаконном возведении Керченского моста и ограничении украинского судоходства в регионе

Украина

Керченский мост. Фото: most.life

Соединит украинские Крым и Кубань: Омелян сделал громкое заявление по Керченскому мосту

27 Марта, 19:55

Керченский мост нанес миллионные убытки Украине, говорит министр инфраструктуры
Загрузка...
Загрузка...