Проход кораблей ВМС Украины под Крымским мостом: в сети опубликовали видео

В сети появилось видео прохода украинских кораблей – поисково-спасательного судна A500 "Донбасс" и морского буксира A830 "Корец", под Крымским мостом.

Как известно, судно и буксир, которые 20 сентября отправились с походом из Западной военно-морской базы ВМС Украины в Одессе в Бердянск, станут там основой новосозданной военно-морской базы украинского флота в Азовском море. Проход украинских судов сопровождала береговая охрана ФСБ России в оккупированном Крыму.

Кроме того, ВВС США направили к проливу самолет-разведчик для осуществления патрулирования.

Также из бердянского морского порта навстречу украинским кораблям, направились малые бронированные артиллерийские катера P177 "Кременчуг" и P178 "Лубны".

Кроме того, министр обороны Украины Стапан Полторак в комментарии сайту "Сегодня" раскрыл детали операции и создания военной базы. Он рассказал, что украинские суда успешно прошли через Керченский пролив под Крымским мостом и направились по акватории Азовского моря к месту дислокации в Бердянск. Никаких эксцессов и провокаций во время прохода украинских судов не зафиксировано