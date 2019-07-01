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Разведение сил в Станице Луганской: эксперт предостерег о возможной ловушке со стороны России

1 июля, 21:21

27 июня в районе Станицы Луганской противник завершил первый этап отвода своих сил и отошел от пешеходного моста

Фото: из открытых источников
Фото: из открытых источников.

Разведение войск в Станице Луганской является частью непростой ситуации, которая требует соблюдения филигранного баланса от президента Украины Владимира Зеленского, чьим усилиям для достижения мира могут угрожать, как провокация со стороны России, так и протесты сторонников жесткой линии в отношении России на внутренней арене.

Об этом в Twitter заявил сотрудник Программы Евразии в "Фонде открытого общества" (Open Society Foundation) Максим Такер.

"Очень деликатный танец ради мира от президента Украины Зеленского. Он должен отвести военных с передовых украинских позиций, и одновременно сохранить достаточно жесткую позицию в отношении России, чтобы не допустить беспорядков (hawkish unrest) сторонников более жесткой линии в отношении России. Ему также нужен план" Б " в случае, если Кремль попытается прибегнуть к разводке (double-cross) ", - написал Такер.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что разведение сил является первым шагом "к устойчивому прекращения огня по всей линии разграничения, который состоялся благодаря разблокированию Минского процесса".


Как сообщалось, 26 июня штаб операции объединенных сил сообщил, что у КПВВ "Станица Луганская" состоялся первый этап отвода украинских подразделений под наблюдением ОБСЕ. За отводом войск также наблюдал лично командующий объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сырский. По его словам, это первый этап отвода сторон от окраин Станицы.


27 июня пресс-центр операции объединенных сил сообщил, что в районе Станицы Луганской противник завершил первый этап отвода своих сил и отошел от пешеходного моста, в соответствии с мирным планом и реализацией рамочного решения Трехсторонней контактной группы от 20 сентября 2016 года.

"В случае отсутствия дальнейших шагов по отводу российско-оккупационных войск за определенные рубежи украинские военные немедленно вернутся на свои позиции", – подчеркнули в ООС.

Как сообщали новости "Сегодня", спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик заявил, что разведение сил в Станице Луганской поспособствует миру на Донбассе. Он выразил благодарность СММ ОБСЕ за активное содействие процессу разведения.

Напомним, 5 июня на переговорах в Минске были достигнуты новые договоренности о подготовке нового соглашения по установлению режима тишины на линии соприкосновения и разведении сил в Станице Луганской.

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Тег Россия, Донбасс, эксперт, Зеленский, Станица Луганская, разведение сил

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Сегодня

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