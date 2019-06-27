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Разведение сил на Донбассе: боевики ушли со своих позиций

27 июня, 15:56

В Станице Луганской развели украинских военных и боевиков на более дальние рубежи – подальше от пешеходного моста

Фото: Сегодня

После того, как 26 июня на Донбассе состоялся первый этап по разведению сил со стороны украинской армии, сегодня уже боевики в рамках договоренностей в Минске отошли со своих позиций. Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

"В соответствии с Мирным планом и реализацией Рамочного решения Трехсторонней контактной группы от 20 сентября 2016 года, противник завершил первый этап отвода своих подразделений в районе Станицы Луганской – отошел от пешеходного моста", – говорится в сообщении.

Для максимальной безопасности гражданского населения, проживающего в Станице Луганской, а также граждан Украины, которые пересекают контрольный пункт въезда-выезда, саперы и спасатели проверяют дорогу на предмет выявления взрывоопасных предметов.

"В течение сегодняшнего дня осуществления других мероприятий в рамках разведения сил и средств украинской стороной не запланировано. Пока идет процесс разведения сторон, наши резервы в районе Станицы Луганской находятся в полной боевой готовности. В случае отсутствия дальнейших шагов по отводу российско-оккупационных войск за определенные рубежи, украинские военные немедленно вернутся на свои позиции. Вместе с тем, Объединенные силы гарантируют безопасность передвижения мирных жителей и бесперебойную работу КПВВ. Пропуск осуществляется в штатном режиме", – сообщили в ООС.

Как сообщали новости "Сегодня", спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик заявил, что разведение сил в Станице Луганской поспособствует миру на Донбассе. Он выразил благодарность СММ ОБСЕ за активное содействие процессу разведения.

В свою очередь в МВД рассказали, что сейчас в районе Станицы Луганской на передовой осталась полиция и пограничники. Полицейские батальона "Луганск-1" оказались на первой линии обороны в районе КПВВ.


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Тег Донбасс, боевики, Станица Луганская, разведение сил, ООС

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Сегодня

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