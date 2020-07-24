"Не просто – увидеть Киев и уехать": итоги визита президента Швейцарии в Украину

Состоялся первый государственный визит президента Швейцарии в Украину. Симонетта Соммаруга пробыла в Украине три дня, получившиеся насыщенными и результативными

Завершился визит в Украину президента Швейцарской Конфедерации Симонетты Соммаруги. Визит стал примечательным сразу по нескольким причинам. Это первый государственный визит президента Швейцарии в наше государство. Это первое посещение нашей страны иностранным лидером с момента начала эпидемии коронавируса в Европе. Кроме того, это один из наиболее длительных официальных визитов иностранного лидера в нашу страну: Соммаруга пробыла в Украине три полноценных рабочих дня. Что успели сделать украинская и швейцарская стороны за это время – в материале сайта "Сегодня".

Народовластие – как в Швейцарии

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Для начала отметим, что президент Швейцарской конфедерации – это далеко не то же, что президент Украины. Государственное устройство этой страны таково, что президент Швейцарии не является главой государства, а выполняет сугубо представительские функции на внешней арене. Собственно, в Швейцарской Конфедерации главы государства как такового нет – эта позиция коллективно "закрывается" всеми членами Федерального совета, то есть правительства Швейцарии. Из членов Федерального совета и выбирается президент сроком на один год.

Однако это ни в коей мере не умаляет значимости и важности визита Симонетты Соммаруги в Киев. Президент Швейцарии наделен полномочиями подписывать международные документы от лица всего правительства. И таких документов было подписано в Киеве немало.

В ходе визита Соммаруга встретилась с руководителями практически всех ветвей власти. Так, в ходе встречи швейцарской делегации во главе с президентом Швейцарии со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым и представителями парламентского корпуса стороны обсудили практические моменты сотрудничества в области законодательства. Украину, где продолжается реформа децентрализации и наработка пакета законов о народовластии, прежде всего интересовал швейцарский опыт в данных сферах. А также консультационная помощь швейцарских экспертов в подготовке соответствующих законопроектов.

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"Насколько мне известно, проект закона о всеукраинском референдуме, равно как и другие проекты, в свое время был отправлен на экспертизу, в том числе в Швейцарию. Дело в том, что у Швейцарии из всех современных стран самый богатый опыт прямой демократии. В том числе опыт проведения референдумов. Поэтому швейцарский опыт, рекомендации швейцарских специалистов учитывали при подготовке проектов", – рассказал в комментарии сайту "Сегодня" политолог Владимир Фесенко.

В ходе встречи с Дмитрием Разумковым Симонетта Соммаруга высказала готовность швейцарской стороны и далее помогать в разработке законопроектов о народовластии.

Итоги и перспективы

Насыщенными стали встречи президента Швейцарии на уровне украинского правительства. Так, Соммаруга встретилась с премьер-министром Денисом Шмыгалем, и.о. министра энергетики Ольгой Богуславец, министром развития громад и территорий Алексеем Чернышовым и так далее.

Украинский премьер и швейцарский президент также приняли участие в форуме, посвященном цифровой трансформации Украины. Мало кто знает, но известный портал "Дия", запущенный в Украине совсем недавно, но уже ставший популярным, был сделан при непосредственной помощи Швейцарского агентства развития и сотрудничества. Выступая на форуме, Денис Шмыгаль поблагодарил президента Швейцарии за помощь, которую оказывают Украине швейцарские власти и неправительственные организации в сфере диджитализации.

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Как отметил украинский премьер, наша страна также крайне заинтересована в увеличении инвестиций швейцарского бизнеса в страну. В качестве одного из успешных примеров Денис Шмыгаль привел передачу в концессию компании со швейцарским капиталом Херсонского морского порта.

В ходе встречи с и.о. министра энергетики Ольгой Богуславец президент Швейцарии обсудила развитие в Украине энергетики из возобновляемых источников, вопросы энергосбережения. По словам Богуславец, Украине, в частности, очень интересен опыт Швейцарии по повышению эффективности передачи электроэнергии, а также инвестиции в энергетическую сетевую инфраструктуру Украины.

С министром развития громад и территорий Алексеем Чернышовым швейцарский президент обсудила вопросы реализации и дальнейшего развития проектов энергоэффективности жилого фонда. (Отметим, что в ходе визита Симонетта Соммаруга также успела пообщаться с представителями ОСМД Киева.)

Сотрудничество на миллиарды

Но, разумеется, наиболее результативной стала встреча президента Швейцарии с главой украинского государства Владимиром Зеленским. Точнее, встречи: за три дня пребывания в нашей стране Симонетта Соммаруга не только провела переговоры с Владимиром Зеленским в формате тет-а-тет и в составе делегаций, но и съездила на Донбасс, практически к самой линии фронта.

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Президент Швейцарии Симонетта Соммаруга и президент Украины Владимир Зеленский. Киев, 21 июля 2020 года / Фото: Офис Президента Украины

В ходе переговоров были обсуждены и подписаны, в частности, Меморандум о партнерстве между Украиной и Швейцарской Конфедерацией по выполнению программы сотрудничества на 2020-2023 годы. Программа предусматривает выделение 108 млн швейцарских франков (3,22 млрд грн по нынешнему курсу) на гуманитарную и техническую помощь Украине.

Также был подписан документ, регламентирующий подготовку к V Конференции по реформам в Украине, которая состоится в Швейцарии в 2022 году.

В присутствии президентов двух стран был подписан протокол к соглашению о реадмиссии, благодаря чему будет разблокировано соглашение между Украиной и Швейцарией об упрошенном порядке оформления виз. Также глава НАБУ Артем Сытник, генпрокурор Украины Ирина Венедиктова и посол Швейцарии в Украине Клод Вильд в присутствии президентов подписали меморандум, открывающий путь к реализации проекта "Возвращение активов и добропорядочность государственного сектора в Украине". Проект предусматривает сотрудничество в сфере повышения эффективности работы украинских правоохранительных и антикоррупционных органов.

"Хочу отметить подписание Меморандума о взаимопонимании между Офисом генерального прокурора, НАБУ и швейцарской стороной. Верю, что Швейцария поможет нам в вопросах предотвращения коррупции и будет способствовать реальному возвращению в Украину похищенных активов", – сказал Владимир Зеленский на брифинге для прессы.

Швейцария для Донбасса

Впрочем, больше всего внимания в ходе переговоров между президентами уделялось ситуации на Донбассе. Швейцария, начиная с 2014 года, принимает крайне активное участие в реализации гуманитарных проектов в регионе. Причем она является, пожалуй, единственным государством, реализующим гуманитарные проекты по обеим сторонам фронта.

Проинспектировать ситуацию и направились президенты в четверг. Владимир Зеленский и Симонетта Соммаруга встретились с представителями миссий СММ ОБСЕ, Международного комитета Красного Креста, системы ООН в Украине, осмотрели строительство дороги Северодонецк – Станица Луганская, КПВВ "Станица Луганская" и новый пешеходный мост на КПВВ, открытый в прошлом году Владимиром Зеленским, пообщались с местным населением. Также президенты посетили коммунальное предприятие "Компания "Вода Донбасса". При этом они прибыли не с пустыми руками: к приезду президентов туда подошла колонна из 17 "фур" гуманитарной помощи. В 15 из них находились реагенты для очистки воды, еще один грузовик привез средства индивидуальной защиты в больницу Славянска. Все это – лишь часть помощи, которую Швейцария регулярно предоставляет региону.

Президент Швейцарии Симонетта Соммаруга и президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки на Донбасс. 23 июля 2020 года / Фото: Офис Президента Украины

При этом Владимир Зеленский, кажется, был искренне растроган активностью и небезразличием швейцарской коллеги. Поскольку с некоторым сожалением констатировал, что в основном иностранные гости Украины ограничивают свое знакомство с Украиной Киевом.

"Я благодарен мадам президенту, что это у нас был не просто государственный визит президента Швейцарии в Украину – это действительно трехдневная серьезная встреча… Это не просто – увидеть Киев и уехать, как часто бывает. Лично для меня очень важно, чтобы президенты других стран видели разные места нашей прекрасной Украины, а не только столицу", – сказал Владимир Зеленский.

В процессе ознакомления с инфраструктурой региона глава украинского государства неоднократно поднимал вопросы о необходимости серьезных международных инвестиций в регион, в том числе в объекты здравоохранения, образования, в инфраструктурные проекты.

"Мы провели много переговоров, и я уверена, что в эту местность, в этот край нужно инвестировать. В частности, в инфраструктуру, энергетику, и я, наверное, буду советовать нашим инвесторам делать это", – отметила Симонетта Соммаруга по итогам поездки.

Позитивный визит

В целом украинские наблюдатели оценивают визит президента Швейцарии в Украину как важный и позитивный.

"Швейцария для нас важна тем, что она, не являясь членом Евросоюза, постоянно полностью присоединяется к позиции ЕС, в частности, относительно санкций против государства-агрессора. И вот эта европейская солидарность очень важна. Второй момент связан со швейцарской помощью, в том числе технической, гуманитарной. Третий момент – это в целом торгово-экономические связи, которые всегда очень хорошо развивались. На мой взгляд, сам по себе этот визит очень позитивный. У Швейцарии очень устоявшиеся приоритеты, они очень последовательны в сотрудничестве. И эта стабильность во взаимоотношениях также очень важна для нас", – отметил в комментарии сайту "Сегодня" экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

По словам политолога Владимира Фесенко, "есть ощущение, что президент Владимир Зеленский и президент Симонетта Соммаруга нашли точки сближения по многим вопросам.

"Искренний интерес Зеленского к швейцарскому опыту народовластия, как мне кажется, очень способствовал сближению двух стран. Плюс Зеленский всегда, на всех международных встречах говорит об инвестициях в Украину. И здесь, мне кажется, он "достучался". И хотя президент Швейцарии, в принципе, не имеет влияния на бизнес, все же, когда речь идет о швейцарских инвестициях, переговоры нужно вести с компаниями, – личные впечатления зарубежного лидера также имеют значение в этих вопросах", – резюмировал эксперт.

Подробности визита Симонетты Соммаруги в Украину смотрите в сюжете:

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