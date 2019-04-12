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Результаты опроса: как украинцы относятся к плакатам Порошенко с Путиным

Сегодня, 20:45

Размещение бигбордов вызвало большой ажиотаж и обсуждение


Рейтинги кандидатов, изменения электоральных настроений, отношение укранцев к действиям кандидатов перед вторым туром президентских выборов – команда "Сегодня" и исследовательская компания из США "Эдисон Ресоч" продолжают эксклюзивный проект. Мы ежедневно ставим важные политические вопросы гражданам и оперативно сообщаем вам результат.

Сегодня в нашем опросе были следующие вопросы:

Видели ли вы новые рекламные плакаты Петра Порошенко с изображением Владимира Путина? Их размещение вызвало большой ажиотаж и обсуждение. Заметим, что три четверти опрошенных – даже не заметили их.

Среди тех, кто все же видел, 81% ответили, что относятся к ним скорее отрицательно. А вот скорее положительно 11%. Таких больше всего в центре и на западе страны. где, по данным ЦИК, самая высокая поддержка Петра Порошенко. По возрасту – лучше плакат оценили люди в возрасте от 35 до 54 лет.

Как показало наше исследование – эти борды почти не изменили мнения сторонников ни Порошенко, ни Зеленского перед вторым туром президентских выборов.

Второй вопрос, который мы поставили сегодня украинцам: Нужно Владимиру Зеленскому пройти повторное медобследование? Здесь мнения разделились почти поровну. 49% считает, что нужно. 42 – что не нужно! Среди поклонников идеи повторной сдачи анализов больше мужчин, жителей центра и запада страны, а также людей с высшим образованием.

Напомним, Зеленский назвал время и место дебатов с Порошенко.

Накануне социологи опубликовали свежие рейтинги кандидатов в президенты. За последнюю неделю увеличилось количество тех, кто верит в победу Петра Порошенко.

Ранее команда "Сегодня" вместе с компанией Edison Research поинтересовалась, без кого граждане не представляют украинской политики сегодня?!

Также украинцы рассказали, смогут ли дебаты Порошенко и Зеленского изменить их мнение. Люди сомневаются, что кандидаты смогут проявить себя по-новому.

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Тег выборы, мнение, опрос, Порошенко, дебаты, Зеленский, выборы президента, Выборы президента Украины 2019

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